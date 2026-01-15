Денвер може и без Јокића, Даласу пресудиле повреде

Извор:
Далас Маверикси су у ноћи између сриједе и четвртка поражени од Денвер Нагетса резултатом 118:109, а меч је обиљежила повреда младог кошаркаша Купера Флага, првог пика на НБА драфту, који није изашао на терен у другом полувремену због уганућа лијевог зглоба.
Флаг је повриједио зглоб у завршници друге четвртине, тачније 6:01 минут прије краја полувремена, када је направио прекршај над Пејтоном Вотсоном. Том приликом је нагазио на противничку ногу и незгодно изврнуо зглоб при паду на паркет. Иако је уз шепање напустио терен и отишао у свлачионицу, вратио се и одиграо посљедња 2:35 минута првог дијела утакмице.
Ипак, деветнаестогодишњи кошаркаш се није појавио на терену на почетку другог полувремена, након чега је званично саопштено да је завршио меч.
Занимљиво је да је Флаг повриједио исти зглоб и два дана раније, током утакмице против Бруклина, када је накратко напустио игру како би му зглоб био бандажиран. Потом се вратио на паркет и предводио Далас до побједе 113:105 са чак 27 поена.
– Нагазио је нечију ногу. И на прошлој утакмици је изврнуо зглоб. Одлучили смо да га не уводимо у игру у другом полувремену – рекао је тренер Даласа Џејсон Кид.
Кид је додао да у том тренутку није знао да ли ће Флаг наступити на другом мечу „бек-ту-бек“ серије против Јуте, као ни да ли ће играти центар Данијел Гафорд, који је такође искључен из игре у другом полувремену због уганућа десног зглоба, проблема који га мучи већину сезоне.
За Флага је ово био 40. меч у НБА лиги, што је три утакмице више него у његовој јединој сезони на Универзитету Дјук, гдје је предводио Блу Девилсе до Фајнал-фора и био проглашен за најбољег играча године по избору агенције Associated Press.
Руки Даласа је до сада пропустио само једну утакмицу у првих 41, и то у новембру због болести. Као један од главних кандидата за награду Руки године, Флаг у просјеку биљежи 18,8 поена и 6,3 скока по утакмици.
Проблеми са повредама додатно оптерећују Мавериксе. Прије изласка Гафорда, тим је већ био без двојице најважнијих играча у рекету – Ентонија Дејвиса, десетоструког Ол-стара, и младог центра Дерека Лајвлија II. Дејвис ће, према процјенама, паузирати око шест седмица због оштећења лигамената на лијевој шаци, док је за Лајвлија сезона завршена након операције стопала.
– Ово је тежак период за нас. Имали смо много повреда. Практично смо повријеђени од првог дана тренинг кампа. То је постала наша реалност. Карактер екипе се види у тешким тренуцима када смо у минусу, али настављамо да се боримо – поручио је Џејсон Кид.
