Борац освојио куп Републике Српске

14.01.2026

20:07

Фото: Срна

Кошаркашки клуб "Борац" из Бањалуке освојио је вечерас Куп Републике Српске у кошарци за мушкарце, савладавши екипу КК "Дрина Принцип Бетин" из Зворника резултатом 87:66.

Утакмица је одиграна у зворничком Спортско-рекреативном центру пред око 2.000 гледалаца.

У првој четвртиви "Борац" је био бољи и повео са 19:17, док је на крају друге четвртине предност била минимална 39:38.

У трећој четвртини "Борац" је доминирао и дошао до предности од десет поена 65:55.

horoskop

Занимљивости

Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

Утакмица је била динамична са обостраном спортском жељом да се дође до побједе и освоји Куп Републике Српске.

Зворничка публика је задовољна приказаном кошарком побједника испратила аплаузом.

КК Борац

Kup Republike Srpske

