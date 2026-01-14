Борац освојио куп Републике Српске

14.01.2026
20:07
Коментари:0
Кошаркашки клуб "Борац" из Бањалуке освојио је вечерас Куп Републике Српске у кошарци за мушкарце, савладавши екипу КК "Дрина Принцип Бетин" из Зворника резултатом 87:66.
Утакмица је одиграна у зворничком Спортско-рекреативном центру пред око 2.000 гледалаца.
У првој четвртиви "Борац" је био бољи и повео са 19:17, док је на крају друге четвртине предност била минимална 39:38.
У трећој четвртини "Борац" је доминирао и дошао до предности од десет поена 65:55.
Занимљивости
Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде
Утакмица је била динамична са обостраном спортском жељом да се дође до побједе и освоји Куп Републике Српске.
Зворничка публика је задовољна приказаном кошарком побједника испратила аплаузом.
Кошарка
8 ч0
Кошарка
8 ч0
Кошарка
10 ч0
Кошарка
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Тренутно на програму