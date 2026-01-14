Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци

Извор:
АТВ
14.01.2026
19:55
Коментари:0
Дворана Центар ових дана мјесто је добре забаве, али и напорног рада. 120 одбојкашица омладинске школе београдске Црвене звезде стигло је у Бањалуку на мини припреме. Дјевојчице узраста од девет до 16 година у граду на Врбасу боравиће до недеље. Услови кажу идеални, тренинзи баш по мјери.
Занимљив податак је да девет од 10 дјевојчица у Србији тренира одбојку, с тога не чуди што у Црвеној звезди броје преко 650 младих одбојкашица. У Бањалуку су дошли и са шест тренера, а све са циљем да у други дио сезоне уђу спремни за бројне изазове који их очекују.
Један од домаћина младим одбојкашицама је и Дарко Милуновић, члан УО СД Црвена звезда. Част му је, каже, али и обавеза да њихов боравак у нашем граду учини што пријатнијим.
По реакцијама дјевојчица са почетка приче, али и тренера, ово је чини се само почетак лијепе сарадње. Вјерују сви да ће се традиција наставити и да ће се радо враћати у Бањалуку.
Опширније у прилогу:
Градови и општине
2 ч2
Бања Лука
2 ч2
Република Српска
3 ч1
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
33
22
24
22
15
22
13
22
09
Тренутно на програму