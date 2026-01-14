Logo
Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци

Извор:

АТВ

14.01.2026

19:55

Коментари:

0
Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци
Фото: АТВ

Дворана Центар ових дана мјесто је добре забаве, али и напорног рада. 120 одбојкашица омладинске школе београдске Црвене звезде стигло је у Бањалуку на мини припреме. Дјевојчице узраста од девет до 16 година у граду на Врбасу боравиће до недеље. Услови кажу идеални, тренинзи баш по мјери.

Занимљив податак је да девет од 10 дјевојчица у Србији тренира одбојку, с тога не чуди што у Црвеној звезди броје преко 650 младих одбојкашица. У Бањалуку су дошли и са шест тренера, а све са циљем да у други дио сезоне уђу спремни за бројне изазове који их очекују.

Један од домаћина младим одбојкашицама је и Дарко Милуновић, члан УО СД Црвена звезда. Част му је, каже, али и обавеза да њихов боравак у нашем граду учини што пријатнијим.

По реакцијама дјевојчица са почетка приче, али и тренера, ово је чини се само почетак лијепе сарадње. Вјерују сви да ће се традиција наставити и да ће се радо враћати у Бањалуку.

Опширније у прилогу:



Тагови:

Odbojka

Crvena zvezda

Бањалука


