Суспендован Душан Мандић!

Извор:

Курир

13.01.2026

09:40

Суспендован Душан Мандић!
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Најбољи играч ватерполо репрезентације Србије, Душан Мандић, суспендован је на два меча, те у том периоду неће моћи да помогне саиграчима на Европском првенству.

Ово никако нису добре вијести јер ће Србија без Мандића бити на затварању прве фазе такмичења, али и у првом мечу друге фазе који би могао да буде и одлучујући за полуфинале.

Подсјетимо, Мандић је у једном дуелу током меча против Шпаније лактом ударио Алвара Гранадоса у предјелу главе, а судије Борис Маргета и Јоргос Ставридис су, након гледања снимка, тај потез окарактерисали као бруталан чин.

Такозвани бруталити углавном аутоматски повлачи и два меча суспензије, али су се сви у Србији надали да се тако нешто неће десити.

Делфини-ватерполисти Србије

Остали спортови

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Против Израела ће Мандић одрадити први меч суспензије, а затим га неће бити ни на отварању друге фазе. Ако Србија буде прва у својој групи у првој фази, Душан Мандић неће играти против трећепласиране селекције из групе са којом се укрштамо, а то је тренутно Француска.

Поред Мандића, санкционисан је и Алваро Гранадос. Најбољи шпански ватерполиста је минут и седам секунди прије краја меча добио искључење са правом замене због прекршаја над Милошем Ћуком, што је блажа казна у односу на Мандићев случај. Гранадос је суспендован на једну утакмицу и неће играти против Холандије.

(Курир)

