Logo
Large banner

Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

Извор:

АТВ

12.01.2026

20:46

Коментари:

0
Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне
Фото: АТВ

Рукометаши Борца прионули су на рад за други дио сезоне у Премијер лиги БиХ. Одмор за „црвено-плаве је завршен, а акценат у наредном периоду биће на подизању физичке спреме и постизању оптималне форме за бројне изазове који их очекују.

Борац на полусезони држи пету позицију, а разлика у односу на другопласирану Слогу је само бод. Конкуренција у шампионату је изједначена, што гарантује неизвјесну борбу у наставку сезоне. Иако имају проблема са скраћеним ростером, „црвено-плави“ надају се добрим резултатима.

Током припремног периода рукометаши Борца одмјериће снаге са екипама Дервенте и Слободе.

Подијели:

Таг:

RK Borac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ватерполо

Остали спортови

Француска се прва пласирала у ТОП 12 Европског првенства у ватерполу

8 ч

0
лед

Остали спортови

Опасна несрећа америчке боб-екипе, oдбијали се од зидовe и падали по леду

9 ч

0
Србија вечерас игра против Шпаније

Остали спортови

Србија вечерас игра против Шпаније

13 ч

0
Ватерполо

Остали спортови

Румуни декласирали Словачку у Београду

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији

22

56

Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље

22

45

Енис Бешлагић послао поруку из болнице

22

38

Истраживање: Жене могу да "намиришу" слободне мушкарце

22

30

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner