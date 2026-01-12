Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

Извор:
АТВ
12.01.2026
20:46
Коментари:0
Рукометаши Борца прионули су на рад за други дио сезоне у Премијер лиги БиХ. Одмор за „црвено-плаве је завршен, а акценат у наредном периоду биће на подизању физичке спреме и постизању оптималне форме за бројне изазове који их очекују.
Борац на полусезони држи пету позицију, а разлика у односу на другопласирану Слогу је само бод. Конкуренција у шампионату је изједначена, што гарантује неизвјесну борбу у наставку сезоне. Иако имају проблема са скраћеним ростером, „црвено-плави“ надају се добрим резултатима.
Током припремног периода рукометаши Борца одмјериће снаге са екипама Дервенте и Слободе.
Остали спортови
8 ч0
Остали спортови
9 ч0
Остали спортови
13 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму