Ковачевић: Додик успио на бројним важним свјетским адресама добити поштовање и уважавање за Српску

Извор:
РТРС
02.02.2026
17:03
Коментари:0
Милорад Додик је успио на бројним важним свјетским адресама добити поштовање и уважавање за Републику Српску, рекао је за РТРС Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портапрол СНСД-а.
"Људи из СДС-а и опозиције имају проблем са извјештавањем РТРС-а и других медијских кућа о активностима Милорада Додика и пријему заједно са Аном Тришић Бабић у другим државама на највишем могућем нивоу, и очигледно да то њима смета када неко уважава Републику Српску. Они желе све црно из Српске, да је то нека "црна рупа". Да је ово мјесто гдје се живи најгоре на свијету, да не постоји ништа добро, али вама хвала што реално извјештавате и на прави начин приказујете стање у Републици Српској", наглашава Ковачевић.
Према његовим ријечима није све бајно, али има много тога доброга у Српској.
"Не знам коме пада напамет да не би требало да се извјештава то да представнике Српске једна држава попут Израела, која је дефинитивно свјетска сила, прими на највишем могућем међудржавном нивоу уз истицање искључиво застава Републике Српске и Израела. Представнике Српске је примио предсједник Израела, премијер, предсједник Скупштине и министар иностраних послова. Ја мислим да је то успјех Републике Српске", додао је Ковачевић.
Ковачевић истиче да без обзира што је опозиција покушала створити мрачну и депресивну слику из Републике Српске, у томе није успјела.
"Ми смо највишим званичницима Израела разговарали о економији у Српској. Када смо говорили на којем нивоу је јавни дуг Српске, они су исказали озбиљно поштовање за ту врсту података и резултата. Оно што је много битније за грађане, тамо смо разговарали о озбиљним и конкретним пројектима који ће сигурно донијети побољшању квалитета живота у Републици Српској и да на том мјесту имамо пријатеље који су спремни да помогну Српској", поручио је Ковачевић.
Ковачевић поручује да је у току дипломатска офанзива Републике Српске.
"Чињеница да је Додик у једној седмици био са највишим државним руководством Израела, потом на највишем државном нивоу био је примљен у Мађарској код премијера Виктора Орбана. Већ данас је у Србији, са предсједником Александром Вучићем, а потом путује у Вашингтон на молитвени доручак и то јасно показује да се слика и перспектива према Републици Српској мијења и да је то сигурно заслуга Милорада Додика", рекао је Ковачевић.
Ковачевић се дотакао и оптужби опозиције из Републике Српске о наводном изборном инжињерингу СНСД-а.
"То ништа не може да сакрије чињенице, а то је да људи из опозиције имају своје људе у ЦИК-у БиХ који су слуге Сарајева и као такви покушавају да од Српске праве "црно мјесто". Сарајеву одговора да Српска буде жариште кризе, а не оно што смо ми успјевали деценијама да буде, најстабилнија тачка у региону. Ми ћемо и то да побиједимо, и побиједићемо их заједно. И њиховог шефа Кристијана Шмита и Сарајево, као и њихове послушнике из Републике Српске" поручио је Ковачевић.
Ковачевић наглашава да они од првог дана желе да таргетирају Српску као мјесто гдје не постоји демократија, гдје је све прљаво и сумњиво, и да то значи да је опозиција увелико у кампањи.
"Видимо да редовно одржавају прес конференције, и да су послије прве сједнице странке коју је водио Бранко Блануша, чак размишљали да не учествују на изборима. Они су спремни на све. Они су спремни на то и да Синишу Карана скину са изборног гласачког листића, јер је то једини начин да побједе. Ми желимо вољу народу, они желе вољу Сарајеву и зато се на овакав начин и понашају. Они могу да побједе једини ако СНСД не учествује на изборима и то је оно чему су се они надали, па када то нису добили сада покушавају на друге начине. Траже било који разлог да скину нашег кандидата са листића и да га дисквалификују да би онда они били побједници игре у којој би учествовали сами. Али нећемо им то ми дозволити, неће им то дозволити народ Републике Српске. Зато ће народ поново изабрати Синишу Карана. Воља народа је јача од свега, па и од свих послушника који раде против њених интереса. Побједиће Република Српска", закључио је Радован Ковачевић.
Шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога позвао је бираче у локалним заједницама Српске гдје ће бити одржани поновљени предсједнички избори да у недјељу, 8. фебруара, изађу на биралишта и гласају за кандидата ове партије Бранка Бланушу.
Бодирога је апеловао на све чланове бирачких одбора или посматраче да раде по закону, у супротном, како каже, имаће сви "кривичне пријаве за манипулације".
