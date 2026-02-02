Logo
Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано

СРНА

02.02.2026

16:52

Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир најавио је појачано присуство полиције на подручју Полицијске управе Добој с циљем превенције безбједносних инцидената током поновљених избора за предсједника Републике Српске, који ће у недјељу, 8. фебруара, бити одржани на појединим бирачким мјестима у том граду и Станарима.

"Наш задатак и циљ јесте да омогућимо да се изборни процес изведе несметано са безбједносног аспекта. То ћемо свакако урадити", рекао је Будимир новинарима у Добоју након састанка са руководством добојске Полицијске управе, којем је присуствовао и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић.

Будимир је навео да је током састанка упознат о томе да је Полицијска управа Добој предузела све мјере и радње.

Он је рекао да ће полиција појачати присуство до дана избора и неће дозволити никакве безбједносне инциденте.

"Припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске ће бити на висини задатка да, као и увијек, обезбиједе изборни материјал, ураде све оно што закон предвиђа. То ће МУП Републике Српске завршити на највишем могућем нивоу", рекао је Будимир.

Он је навео да не очекује никакве посебне изазове током поновљених избора када је ријеч о нарушавању јавног реда и мира.

"Очекујемо да то све буде завршено у политичком фер-плеју", рекао је Будимир и додао да ће полиција гарантовати безбједну атмосферу.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: У Скеланима почињен геноцид над Србима

Централна изборна комисија БиХ поништила је 24. децембра пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

