Будимир: У Скеланима почињен геноцид над Србима

16.01.2026
14:40
Коментари:0
Подручје Сребренице је велико стратише српског народа, а убиство 30 одсто становништва Скелана у једном дану је геноцид, рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Према његовим ријечима, не постоји правда за невино страдале Србе, док су они који су извршили злочине над српским становништвом на подручју Сребренице данас национални хероји.
- То су ствари које показују да БиХ не може да функционише на начин гдје џелати и жртве треба да живе у истој заједници - указао је Будимир.
Будимир је истакао да је Република Српска једино мјесто гдје Срби могу да живе слободно и која може да се посматра као отаџбина страдалог народа.
Он је напоменуо да су, када је ријеч о Србима, процесуирани сви они за које је постојала и најмања сумња да су починили злочин, од којих су многи неправедно и данас у казаматима.
- Са друге стране, имате човјека који је водио сребреничку паравојску која је починила ове злочине, Насера Орића, гдје су само у једном дану убили 69 људи овдје, а укупно 305. То је 30 одсто становништва Скелана и то је геноцид - истакао је Будимир.
У Скеланима је данас обиљежено страдање српских цивила и војника из овог и сусједних села, од којих су 69 муслимански ратници убили на данашњи дан прије 33 године.
