ЦИК: Право посматрања на поновљеним изборима имају само већ акредитовани посматрачи

16.01.2026
11:52
Коментари:0
Акредитовање нових посматрача на поновним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске је окончано и више није могуће издавати нове акредитације, ни за политичке субјекте, ни за удружења грађана, нити међународне организације, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.
Уколико посматрачи не посједују важећу акредитацију из тог изборног циклуса, политички субјекти или удружења могли су да поднесу захтјев за нову надлежној општинским или градским изборним комисијама или ЦИК-у, најкасније три дана прије дана одржавања поновљених избора.
Посматрачи су дужни да на бирачком мјесту имају акредитацију и лични идентификациони документ, а овлаштени члан бирачког одбора обавезан је да њихове податке унесе у записник, укључујући вријеме доласка и одласка.
Из ЦИК-а су подсјетили да је у складу са Изборним законом БиХ на једном бирачком мјесту у исто вријеме дозвољено присуство само једног посматрача по акредитованом субјекту, изузев међународних посматрача.
Изборне комисије обавезане су да о овоме посебно упозоре чланове бирачких одбора, како би било обезбијеђено несметано посматрање и законито спровођење избора.
Из ЦИК-а су подсјетили на то да су 8. јануара усвојили инструкцију о поступку спровођења поновних пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица.
Тиме су детаљно уређени сви аспекти изборног процеса, од именовања и обуке бирачких одбора, до бројања гласова и потврђивања резултата.
