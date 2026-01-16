Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

16.01.2026
09:41
Коментари:1
Увијек је част и задовољство присуствовати Божићном пријему српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
- Чињеница да су пријему, осим представника власти са свих нивоа у БиХ и пријатеља из Србије, присуствовали и амбасадори Русије, ЕУ, Кине, Велике Британије и многих других земаља, као и отправник послова у Амбасади САД, довољно говори о угледу који Република Српска и њен члан у Предсједништву БиХ тренутно уживају у цијелом свијету - објавио је Ковачевић на Иксу.
Увијек је част и задовољство присуствовати Божићном пријему српског члана Предсједништва БиХ, Жељке Цвијановић. @Cvijanovic_Z— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) January 16, 2026
Чињеница да су пријему, осим представника власти са свих нивоа у БиХ и пријатеља из Србије, присуствовали и амбасадори Русије, ЕУ, Кине, Велике Британије… pic.twitter.com/9xIIJ3QIqc
