Додик: Опозиција има уграђен чип против Српске

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су опозицији у Републици Српској и политичком Сарајеву легални нелегални Кристијан Шмит и Уставни суд БиХ у којем сједе нелегалне судије, те да им то не смета, али им смета Влада Српске.
Додик је рекао да су они претходних дана покушавали да оспоре легитимитет Владе Републике Српске, али да су институције Српске и владајућа коалиција реаговали на вријеме и све договорили.
"Ми смо јутрос сјели тачно у 10.30 и први пут ставили ту тему на сто. Одмах смо све договорили - да Саво Минић врати мандат, изврши реконструкције Владе, да се сутра одржи Колегијум Народне скупштине, а у недјељу да се потврди нова Влада Републике Српске", изјавио је Додик.
Он је констатовао да мало земаља у свијету, поготово у региону може то да уради за два, три дана.
"Обично су то значајни потреси, али ми смо све завршили одмах и то говори да смо ми једна компактна екипа коалиционих партнера на нивоу Републике Српске који имају осјећај за угроженост Републике и зато смо реаговали како смо реаговали", нагласио је лидер СНСД-а.
Он је рекао да је Саво Минић одлично радио свој посао, све одлуке које су донесене су апсолутно исправне, не може нико да их поништи, али опозиција и политичко Сарајево су хтјели причу, јер њима треба прича како Влада нешто јесте или није.
"Све што смо урадили урадили смо у складу са нашим правом да то учинимо. Али, опозиција опет реагује нешто. Све што је у БиХ њима је легално, а ако је у Српској то им није легално. Они мрзе Републику Српску, а воле БиХ", истакао је Додик, додавши да то говори колико су они безначајан политички фактор у Српској.
Он је указао да опозицији не смета што Жељка Цвијановић не смије проговорити о заједничким институцијама и што нам се намеће прича о некој новој православној цркви.
"Они ћуте о свему томе, али ревносно подржавају и Шмита, и Уставни суд, само да они имају неку лагодност. У суштини мислим да је ријеч о неодговорним људима којима одговара прича против Српске", рекао је Додик.
Говорећи о понављању пријевремених избора, лидер СНСД-а је рекао да није реално, односно напросто није могуће да се избори понављају само у неколико мјеста који су случајно одобрани и то баш тамо где је Синиша Каран побиједио или гдје је доминантно побиједио.
"Опозицији је то све у реду. Они мисле да су они бескрајно коректни, да су беспријекорни, а да су сви други неки криминалци. То није нормално. Сви имају грешке, и ми имамо грешке, али у Републици Српској опозиција је никаква. Они имају уграђен стратешки чип против Републике Српске", нагласио је Додик.
Он је подсјетио да је неколико пута позивао опозицију да заједну сједну, да разговарају.
"Људи, да ли ви видите промјене у свијета? Да ли видите шта се дешава? Да ли заиста мислите да ово што се дешава са новом администрацијом, са ратовима у свијету да то не утиче на наше позиционирање? Да ли ви мислите да стварно треба да наставите да радите као што сте радили прије кад је овдје био Мајкл Марфи? Ми не мислимо. Ми мислимо да треба све зауставити у име српског народа у БиХ и стати и рећи - хоћете ли договор, ми смо спремни да договоримо, ово не ваља и нећемо овако да радимо", истакао је лидер СНСД-а.
Он је навео да опозиција неће да разговара, хоће да раде то што раде и то је тај проблем.
"Они хоће да придобију нешто мало неког свог ћара. Покушавају стално некога да криминализују, да причају лоше о Републици Српској. Када сам давне 1998. године постао предсједник Владе, и кад сам сједио у Стејт департменту нисам дозволио да СДС, поред неколико организација, добије статус терористичке организације. Тада сам рекао да у српском народу нема терористичке организације и да СДС није терористичка организација, а они сада покушавају да натоваре Републици Српској што више проблема зарад неке своје користи", рекао је Додик.
Он је оцијенио да је очигледно да се не може с њима разговарати и да СНСД мора да их помете на изборима.
"Тако ћемо и урадити, и то не само на овим већ и на наредним изборима. Учинићемо то са великим апетитом, а знамо како ћемо урадити. Што год ми урадимо сад, они налазе неке примједбе и измишљају, подмећу. Или слушају онога парадера Нермина Никшића, предсједника Владе Федерације, који каже да неће да одлучује у Фискалном савјету јер као не зна да ли је Влада Републике Српске уставна. Гдје ми живимо?! Кога више они зезају? Зашто ми губимо вријеме с њима? Сва срећа па не морам с њима да се бавим", истакао је Додик.
