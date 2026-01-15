Logo
Додик након састанка са ХДЗ-ом: Кључно питање злоупотреба уставног уређења БиХ

15.01.2026

18:30

Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је након састанка са лидером ХДЗ-а Драганом Човићем, да ове двије политичке партије имају конкретну сарадњу пуну разумијевања о отвореним питањима.

"Кључно питање је злоупотребљавање уставног уређења БиХ. Са нашег становишта, Србе као конститутиван народ угрожавају, као и наш ентитет. Хрватима онемогућавају прави одраз у институцијама, а на бази тог се извлаче сви други проблеми", поручио је Додик новинарима након састанка.

Састанак

Република Српска

Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Источном Сарајеву

Додик је додао да је неприхватљиво понашање Зијада Крњића, "стручњака" Владе ФБиХ у Управном одбору УИО БиХ, који је направио ујудурму.

Милорад Додик

Драган Човић

