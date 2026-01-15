Logo
Ковачевић: Одбранићемо институционалну стабилност Српске

Извор:

АТВ

15.01.2026

17:28

Коментари:

0
Радован Ковачевић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Српски делегат у Дому народа и портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић поручио је да је циљ Кристијана Шмита, сарајевских судова и политике, али и опозиције из Републике Српске, био да обезглави институције и изазове потпуну институционалну нестабилност у Републици Српској.

"Баш зато је Шмит противуставно наметнуо измјене закона, а сарајевски суд БиХ једва дочекао да сруши изборну вољу народа Републике Српске и отме мандат легално изабраном предсједнику Републике", поручио је Ковачевић.

Додаје да је након тога план био да опозиција сама изађе на наметнуте пријевремене изборе и узурпира позицију предсједника, који би одмах потом распустио Народну скупштину Републике Српске.

Срђан Мазалица-11012026

Република Српска

Мазалица: Што је Вукану мило, то му се и снило

"Завршни ударац задао би сарајевски противуставни и антисрпски уставни суд БиХ оспоравањем легитимитета премијеру и Влади Републике Српске. И ту се сигурно не би зауставили. Не чине они Српску слабијом да би је ојачали, него да би је разбили. И укинули", јасан је Ковачевић.

Додаје да је зато настала галама јер су их прочитали.

"Побједом Карана и реизбором Минића одбранићемо институционалну стабилност Републике Српске и обезглавити подмукле нападе на њу. Побиједиће Српска", закључио је Ковачевић.

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (0)
