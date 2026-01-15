Ковачевић: Одбранићемо институционалну стабилност Српске

Извор:
Српски делегат у Дому народа и портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић поручио је да је циљ Кристијана Шмита, сарајевских судова и политике, али и опозиције из Републике Српске, био да обезглави институције и изазове потпуну институционалну нестабилност у Републици Српској.
"Баш зато је Шмит противуставно наметнуо измјене закона, а сарајевски суд БиХ једва дочекао да сруши изборну вољу народа Републике Српске и отме мандат легално изабраном предсједнику Републике", поручио је Ковачевић.
Додаје да је након тога план био да опозиција сама изађе на наметнуте пријевремене изборе и узурпира позицију предсједника, који би одмах потом распустио Народну скупштину Републике Српске.
"Завршни ударац задао би сарајевски противуставни и антисрпски уставни суд БиХ оспоравањем легитимитета премијеру и Влади Републике Српске. И ту се сигурно не би зауставили. Не чине они Српску слабијом да би је ојачали, него да би је разбили. И укинули", јасан је Ковачевић.
Додаје да је зато настала галама јер су их прочитали.
"Побједом Карана и реизбором Минића одбранићемо институционалну стабилност Републике Српске и обезглавити подмукле нападе на њу. Побиједиће Српска", закључио је Ковачевић.
