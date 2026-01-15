Logo
Стевандић: Избор нове владе чим добијемо захтјев

Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је Срни да ће парламент Српске изабрати нову владу чим за то добије одговарајући захтјев, додавши да након оставке премијера Саве Минића неће бити проблема када је ријеч о функционисању Републике.

Стевандић је прецизирао да Скупштина ради по пословнику, те да ће чим добије одговарајућа документа заказати Колегијум о одржавању сједнице о именовању нове Владе.

"У том смјеру неће бити никаквих проблема када је ријеч о функционисању Српске", рекао је Стевандић.

Он је додао да Скупштина на том плану од свог континуисања сарађује са осталим институцијама Српске у оквиру Устава, закона и свог пословника.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Између Сарајева и Републике Српске, Срби ће увијек изабрати Српску

"Скупштина ради у свом пуном капацитету и легитимитету", рекао је Стевандић.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић потврдио је да је данас вратио мандат и да је већ обавијештен да ће поново бити предложен за мандатара.

Минић је навео да је о томе већ обавијештен од вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Минић је нагласио да је разлог за враћање мандата вишеструк, наводећи да жели да се направи реконструкција Владе, да има темпо и одговор на све захтјеве грађана и актуелне ситуације поготово који се тичу притисака на Српску.

"Онај ко није спреман да да институционални одговор на оно што се дешава неће добро проћи политички", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

