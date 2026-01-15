Цвијановић: Подршка Минићу за реконструкцију Владе

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да пружа пуну подршку премијеру Републике Српске Сави Минићу да кроз реконструкцију Владе дође до пуне реализације започетих активности на побољшању услова за живот свих категорија становништва и инфраструктурних пројеката који ће омогућити даљи развој свих локалних заједница у Српској.
Она је нагласила да је битно да Република Српска увијек има спреман и ефикасан институционални одговор на све изазове, јер то народ очекује од својих институција.
"Као и увијек, поносна сам на Републику Српску, али и на јединство и колегијалност владајуће структуре која се упорно бори за уставни статус Републике Српске и њен економски и социјални развој", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић потврдио је да је данас вратио мандат и да је већ обавијештен да ће поново бити предложен за мандатара.
