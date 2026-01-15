Logo
Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат

Извор:

СРНА

15.01.2026

13:54

Коментари:

3
Тришић Бабић: Минић ће вратити и одмах преузети мандат
Фото: АТВ

Република Српска окренута је будућности, посвећена је развоју и није против било кога, за ралику од политичког Сарајева које је заробљено у прошлости и посвећено загорчавању живота Републици Српској, изјавила је вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић.

Подсјетивши да је политичко Сарајево против постојања Републике Српске, Тришић Бабић је констатовала да је страна управа њихово најјаче оружје у покушају урушавања Српске.

- Међутим, колико год они желе нестабилност, ми смо одлучни да сачувамо стабилност и обезбиједимо извјесност. Да би онемогућили стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, зато смо договорили да премијер Саво Минић врати, а потом одмах преузме мандат предсједника Владе Српске - истакла је Тришић Бабић.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић враћа мандат

Она је појаснила да ова одлука има за циљ да о процесима у Републици Српској одлучује Република Српска и њене институције, а не нико изван ње.

- Влада на чијем челу Саво Минић започела је реализацију стратешких пројеката усмјерених на побољшање живота свих грађана, програм за побољшање живота борачке популације, а нарочито млађе популације и повећање привредне активности. Логично је да та влада настави са испуњавањем дефинисаних циљева - поручила је вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић за Срну.

Тагови:

Ana Trišić Babić

Саво Минић

Коментари (3)
