Тришић Бабић: Српска бирала теже, али исправно - то је пут политичке зрелости и здравог разума

08.01.2026
17:56
Коментари:2
Српска је бирала пут који је тежи, али исправан - пут политичке зрелости и здравог разума. И управо зато данас има глас који се чује, рекла је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"Хвала вам што сте и данас са нама и уз нас, уз нашу Републику, нашу кућу и наше огњиште. Да су се поштовали Божији и земаљски закони, да се поштовала воља народа, данас с овог мјеста по праву и по заслугама, требало је да вам се у својству предсједника Републике обрати Милорад Додик, легално изабрани предсједник Републике Српске. Захваљујући спољним непријатељима српског народа, предсједник Додик је нелегитимно и нелегално и недемократски био принуђен да се повуче са функције која му припада. Зашто на такав начин? Зато што путем избора, у демократском процесу, непријатељима Републике Српске то није било могуће постићи", нагласила је Ана Тришић Бабић.
Она додаје да је Додик свјестан лоших намјера према Републици Српској учинио корак назад, да бисмо заједно направили велике кораке напријед. Такве одлуке нису својствене политичарима, али јесу државницима и великим људима.
"Милорад Додик је и једно и друго. Зато вас све молим да заједно поздравимо легално изабраног предсједника Републике Српске за мандат 2022-2026, господина Милорада Додика", поручила је Тришић Бабић.
Тришић Бабић каже да је Република Српска данас овдје јер је настала на вољи народа и јер је ту вољу научила да брани - мирно, разумно и одговорно.
"У протеклим годинама, док су притисци расли, Република Српска није бирала ни повлачење ни сукобе. Бирала је пут који је тежи, али исправан - пут политичке зрелости и здравог разума. И управо зато данас има глас који се чује", рекла је Тришић Бабић.
Она додаје да је Република Српска на међународној сцени показала да величина територије не одређује снагу политике.
"Снагу одређују досљедност, истрајност и јасна порука. Данас Република Српска није објекат међународних односа - она је њихов активан и препознат глас. На европском нивоу, Република Српска има одличне односе са свим нарастајућим политичким снагама које ће у великој мјери одређивати политичку будућност Европе. Са онима који разумију да демократија није наметање, већ договор. Да стабилност не долази декретима, већ поштовањем воље народа. Исток или запад, лажна је дилема за мале земље као што је наша. Свјесни и својих габарита али и габарита сила на свјетској сцени ми можемо само рећи да хоћемо да будемо и мудри и храбри и отворени, али коначно увијек и прије свега гледајући свој интерес.На глобалном плану, свијет се мијења. Политика се враћа народу, породици, раду, вјери и идентитету. Република Српска је ту промјену препознала на вријеме. Била је међу првима који су говорили да свијет не може опстати на притисцима и присилама, већ на равнотежи, суверенитету и међусобном уважавању", каже Тришић Бабић.
Тришић Бабић истиче да Српска Управо зато данас има снагу већу од бројности и простора.
"Снагу да се боримо аргументима. Снагу да бранимо мир. Снагу да штитимо своје право да сами одлучујемо о себи. А та снага не долази само из институција. Долази из народа.Долази из породице. Долази из огњишта. Живјеће огњиште - јер је оно мјесто гдје се чува памћење, гдје се преносе вриједности и гдје се учи ко смо. Око огњишта се окупља породица, али и народ. И док год то огњиште постоји, постојаће и Република Српска. Зато је Република Српска опстала у најтежим временима", каже Тришић Бабић.
Тришић Бабић поручује да зато Република Српска данас иде напријед.
"И зато ће трајати. Не због ината. Не због силе. Већ зато што зна ко је, шта брани и коме припада. И зато вечерас не славимо само један датум. Славимо снагу да издржимо, мудрост да се сачувамо и храброст да идемо напријед. Док год има народа који вјерује, док год има огњишта које грије, док год има воље да сами о себи одлучујемо - Република Српска ће живјети. Живјеће огњиште. Живјеће Република Српске", закључила је в. д. предсједник Републике Српске Ана Тришић Бабић.
