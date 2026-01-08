Logo
Large banner

Додик: Оно због чега су српски борци гинули данас живи, а то је Српска

08.01.2026

17:00

Коментари:

0
Додик: Оно због чега су српски борци гинули данас живи, а то је Српска
Фото: АТВ

Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС у Бањалуци представља исправљање једне неправде направљене у наративу разних странаца широм Европе и свијета који су од других правили жртве, а од Срба злочинце и никада нису стали, изјавио је данас лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Ови људи овдје гинули су да би бранили своју кућу, народ, вјеру, идентитет. Погинули су зато што су вјеровали да је дошло вријеме да се уједини српски народ", рекао је Додик у обраћању након откривања споменика за 25.830 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.

Само Србима, додао је Додик, не дозвољавају да имају једну државу, већ их раздвајају, праве од српског народа експеримент, али он сматра да у вријеме које долази морају да обезбиједе афирмацију српских права на то да један народ има једну државу.

Истакао је да се у БиХ Срби не осјећају сигурним и да БиХ није оно због чега су српски борци гинули.

"Погинули су зато што је БиХ, коју је хтио Алија Изетбеговић, грађена на бази муслиманског наратива, Исламске декларације", напоменуо је Додик.

Додик је нагласио да је данас тешко говорити на овом мјесту, али је истакао да оно због чега су српски борци погинули живи, а то је Република Српска и да је она стабилна.

Напоменуо је да је Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС у Бањалуци изграђено напорима републичких институција, града Бањалука.

Додик је замолио пројектанта да на ово спомен-обиљежје догради грб Војске Републике Српске и грб Војске РСК и назив споменика да свако ко дође зна гдје је.

"Не вјерујем да ће странци икада доћи, нису никада ни били, они су лагали када су говорили шта се десило и због чега су наших храбри борци гинули, омаловажавали су њихову смрт, они никада нису хтјели да бол српских мајки вриједи као бол неких других мајки", рекао је Додик.

Додик је навео да Срби знају да без државе нема слободе, а да су прваци Српске Радован Караџић, Ратко Младић и многи други официри утамничени зато што су слушали народ и хтјели да том народу буду вође у реализацији њихових идеја.

"И данас се Србима суди и зато се морамо окупити и рећи да је Република Српска направљена из воље народа а не из хира и зато је преживјела притиске, навале, прогоне", истакао је Додик.

Напоменуо је да ни данас нису стали са тим, и данас суде војницима и политичком руководству Српске и хоће да путем приче о ЕУ која пропада навуку на централизацију БиХ и обезвриједе све и једно име уклесано на споменик.

"Хоће да нас преваре и зато морамо бити јединствени. Нећемо дозволити да нам узмете идентитет, вјеру", закључио је Додик.

Додиковим обраћањем завршена је церемонија откривања споменика погинулим српским борцима у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

Република Српска

Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

42 мин

0
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

БиХ

ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

1 ч

1
Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

Србија

Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

1 ч

0
Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

Бања Лука

Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

1 ч

4

Више из рубрике

Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

Република Српска

Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

42 мин

0
Овако изгледа Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС

Република Српска

Овако изгледа Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС

1 ч

2
Остојић: Споменик симболише жртву и страдање српског војника

Република Српска

Остојић: Споменик симболише жртву и страдање српског војника

1 ч

1
У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

Република Српска

У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner