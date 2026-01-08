Додик: Оно због чега су српски борци гинули данас живи, а то је Српска

08.01.2026
17:00
Коментари:0
Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС у Бањалуци представља исправљање једне неправде направљене у наративу разних странаца широм Европе и свијета који су од других правили жртве, а од Срба злочинце и никада нису стали, изјавио је данас лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Ови људи овдје гинули су да би бранили своју кућу, народ, вјеру, идентитет. Погинули су зато што су вјеровали да је дошло вријеме да се уједини српски народ", рекао је Додик у обраћању након откривања споменика за 25.830 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Само Србима, додао је Додик, не дозвољавају да имају једну државу, већ их раздвајају, праве од српског народа експеримент, али он сматра да у вријеме које долази морају да обезбиједе афирмацију српских права на то да један народ има једну државу.
Истакао је да се у БиХ Срби не осјећају сигурним и да БиХ није оно због чега су српски борци гинули.
"Погинули су зато што је БиХ, коју је хтио Алија Изетбеговић, грађена на бази муслиманског наратива, Исламске декларације", напоменуо је Додик.
Додик је нагласио да је данас тешко говорити на овом мјесту, али је истакао да оно због чега су српски борци погинули живи, а то је Република Српска и да је она стабилна.
Напоменуо је да је Централно спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС у Бањалуци изграђено напорима републичких институција, града Бањалука.
Додик је замолио пројектанта да на ово спомен-обиљежје догради грб Војске Републике Српске и грб Војске РСК и назив споменика да свако ко дође зна гдје је.
"Не вјерујем да ће странци икада доћи, нису никада ни били, они су лагали када су говорили шта се десило и због чега су наших храбри борци гинули, омаловажавали су њихову смрт, они никада нису хтјели да бол српских мајки вриједи као бол неких других мајки", рекао је Додик.
Додик је навео да Срби знају да без државе нема слободе, а да су прваци Српске Радован Караџић, Ратко Младић и многи други официри утамничени зато што су слушали народ и хтјели да том народу буду вође у реализацији њихових идеја.
"И данас се Србима суди и зато се морамо окупити и рећи да је Република Српска направљена из воље народа а не из хира и зато је преживјела притиске, навале, прогоне", истакао је Додик.
Напоменуо је да ни данас нису стали са тим, и данас суде војницима и политичком руководству Српске и хоће да путем приче о ЕУ која пропада навуку на централизацију БиХ и обезвриједе све и једно име уклесано на споменик.
"Хоће да нас преваре и зато морамо бити јединствени. Нећемо дозволити да нам узмете идентитет, вјеру", закључио је Додик.
Додиковим обраћањем завршена је церемонија откривања споменика погинулим српским борцима у Бањалуци.
Република Српска
42 мин0
БиХ
1 ч1
Србија
1 ч0
Бања Лука
1 ч4
Република Српска
42 мин0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
17
39
17
37
17
37
17
27
17
24
Тренутно на програму