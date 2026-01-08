Logo
Остојић: Споменик симболише жртву и страдање српског војника

08.01.2026

16:15

Коментари:

1
Остојић: Споменик симболише жртву и страдање српског војника
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да Спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС у Бањалуци свједочи херојском чину српског војника кроз историју, посебно у Одбрамбено-отаџбинском рату и симболише жртву и страдање.

Остојић је истакао да је то свето мјесто Републике Српске, које симболише сваки гроб, сваког јунака који је гинуо кроз историју.

"Овдје приличи говорити о пјесми Војислава Илића: "Незнани туђинче, кад случајно минеш, поред овог светог заједничког гроба, знај, овдје су нашли вечно уточиште, највећи јунаци данашњега доба", подсјетио је Остојић на свечаности откривања и освештања Централног спомен-обиљежје за укупно 25.830 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Република Српска

У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

Истакао је да српски војник увијек вјерује у побједу слободе над ропством, те да је потребно тако пригрлити све вриједности да би се одржала Република Српска и Србија.

"Најдубље изразе захвалности дугујемо мајкама бесмртних хероја. Оне су те које рађају и без њих нема живота и отаџбине", поручио је Остојић.

Коментари (1)
