Остојић: Споменик симболише жртву и страдање српског војника

08.01.2026
16:15
Коментари:1
Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да Спомен-обиљежје погинулим борцима ВРС у Бањалуци свједочи херојском чину српског војника кроз историју, посебно у Одбрамбено-отаџбинском рату и симболише жртву и страдање.
Остојић је истакао да је то свето мјесто Републике Српске, које симболише сваки гроб, сваког јунака који је гинуо кроз историју.
"Овдје приличи говорити о пјесми Војислава Илића: "Незнани туђинче, кад случајно минеш, поред овог светог заједничког гроба, знај, овдје су нашли вечно уточиште, највећи јунаци данашњега доба", подсјетио је Остојић на свечаности откривања и освештања Централног спомен-обиљежје за укупно 25.830 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Република Српска
У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима
Истакао је да српски војник увијек вјерује у побједу слободе над ропством, те да је потребно тако пригрлити све вриједности да би се одржала Република Српска и Србија.
"Најдубље изразе захвалности дугујемо мајкама бесмртних хероја. Оне су те које рађају и без њих нема живота и отаџбине", поручио је Остојић.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч7
Најновије
Најчитаније
17
39
17
37
17
37
17
27
17
24
Тренутно на програму