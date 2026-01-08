Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Извор:
АТВ
08.01.2026
13:21
Коментари:3
Кристијан Шмит је само продужена рука онога што Њемачка ради на овом простору већ деценијама, рекао је универзитетски професор и геополитички аналитичар Едуард Хусон за АТВ.
"Шта је у ствари Шмит? Шмит је у ствари наставак дјеловања Њемачке на овом простору, која још од 1970. године покушава да дестабилизује бившу Југославију и то се сада пренијело на Републику Српску. Ја сам то све документовао, постоје докази и објавио сам то“, нагласио је Хусон.
Како додаје, с обзиром на то да Шмит није признат од Савјета безбједности УН и великих свjетских сила као што су САД, Русија и Кина, све његове одлуке су нелегитимне.
"Ако кажемо да Кристијан Шмит није легитимно изабрани представник и да није признат од стране Савјета безбједности Уједињених нација, онда оно што морам да констатујем јесте да је свака његова одлука нелегитимна. Оно што је заиста жалосно јесте да особа која није призната ни од Савјета безбједности, ни од стране Америке, Кине, Русије или неких других великих сила, доноси овдје законе, утиче на пресуду предсједнику СНСД-а Милораду Додику и изазива једну велику кризу. Сматрам да је потпуно скандалозно и жалосно", додао је Хусон.
"Оно што мене управо интересује јесте Република Српска као модел једног народа који се бори да одржи свој суверенитет, своју независност и своју слободу. Подржавам све ово, зато што сматрам да ако Република Српска не прође на свом путу, онда смо ми сви много изгубили када је у питању демократско право. Дошао сам да пренесем другим народима како се ви борите за своју независност, своју културу и традицију", рекао је Хусон.
Република Српска
Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију
Према његовим ријечима, када је у питању Европска унија и Европски парламент, на жалост постоји велика подијељеност.
"Постоје они који поштују суверенитет једног народа, а постоје и, на жалост, и они други. Оно што ја могу да примјетим овдје јесте да се апсолутно не поштују принципи Дејтонског споразума, да су нарушена сва људска и демократска права. На жалост, данас у Европи имате народе који не поштују ни одлуке сопствених власти, постоје заиста многи проблеми. Чак ни у питању сукоба Русије и Украјине, Европа се не понаша онако како би требала. Европљани не раде ништа по том питању да се ријеши та криза, они су само изазвали нове сукобе. Не бих желио да судите о ЕУ само по онима који негативно гледају на Републику Српску, јер имате много пријатеља који разумију ситуацију овдје“, закључио је Хусон.
Друштво
36 мин0
Република Српска
39 мин0
Градови и општине
42 мин0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
39 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму