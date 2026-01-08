ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

Извор:
СРНА
08.01.2026
12:50
Коментари:1
На поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица 8. фебруара биће употријебљени неискоришћени гласачки листићи, али ће процес надгледати нови бирачки одбори.
У расправи о инструкцији о поступку спровођења поновљених избора члан ЦИК-а Жељко Бакалар прецизирао је да у бирачким одборима на биралиштима гдје ће гласање бити поновљено неће моћи бити чланови, укључујући и предсједника, који су били 23. новембра, те да политички субјекти неће моћи да делегирају лица која су тада била.
Друштво
Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом
ЦИК БиХ данас је усвојио и инструкцију о припреми, заштити и паковању гласачких листића за спровођење поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, којом је одређено да на изборима 8. фебруара буду употријебљени неискоришћени гласачки листићи.
"Опредијелили смо се да преузмемо неискориштене гласачке листиће са недавно одржаних избора из разлога рационалности и уштеда, као и осталих логистичких ствари. Мислим да ћемо на овај начин омогућити да неискориштени листићи који на себи немају никаквих ознака буду легални - заштићени и паковани у штампарији коју одреди ЦИК", рекао је члан Комисије Ахмет Шантић.
Бакалар је објаснио да ће на листићима бити испринтано да се ради о поновљеним изборима и да ће се утолико разликовати у односу на остале неискоришћене листиће.
Република Српска
Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију
"Не постоји бојазан да ће други неискоришћени листићи бити злоупотребљени", рекао је Бакалар и напоменуо да ће листићи бити оригинално упаковани.
Осврћући се на писање медија у вези са питањем изборне кампање за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске, Шантић је нагласио да нема кампање за ове изборе, али да постоји изборна тишина, која ће бити утврђена кад буде усвојен роковник изборних активности.
Он је навео да једино што ЦИК може санкционисати јесу одређени говори политичких субјеката који контаминирају изборни процес, те говори у времену изборне тишине.
ЦИК БиХ поништио је 24. децембра пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на 136 мјеста у 17 изборних јединица.
Градови и општине
Укинуто ванредно стање у Фочи
Избори ће, према одлуци ЦИК-а, бити поново одржани на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Раније је саопштено да ће за провођење поновљених пријевремених избора бити потребно обезбиједити 600.000 КМ из буџета институција БиХ
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч4
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч4
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму