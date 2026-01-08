Logo
Large banner

ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

Извор:

СРНА

08.01.2026

12:50

Коментари:

1
ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори
Фото: АТВ

На поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица 8. фебруара биће употријебљени неискоришћени гласачки листићи, али ће процес надгледати нови бирачки одбори.

У расправи о инструкцији о поступку спровођења поновљених избора члан ЦИК-а Жељко Бакалар прецизирао је да у бирачким одборима на биралиштима гдје ће гласање бити поновљено неће моћи бити чланови, укључујући и предсједника, који су били 23. новембра, те да политички субјекти неће моћи да делегирају лица која су тада била.

Вјера црква кадионица свештеник

Друштво

Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

ЦИК БиХ данас је усвојио и инструкцију о припреми, заштити и паковању гласачких листића за спровођење поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, којом је одређено да на изборима 8. фебруара буду употријебљени неискоришћени гласачки листићи.

"Опредијелили смо се да преузмемо неискориштене гласачке листиће са недавно одржаних избора из разлога рационалности и уштеда, као и осталих логистичких ствари. Мислим да ћемо на овај начин омогућити да неискориштени листићи који на себи немају никаквих ознака буду легални - заштићени и паковани у штампарији коју одреди ЦИК", рекао је члан Комисије Ахмет Шантић.

Бакалар је објаснио да ће на листићима бити испринтано да се ради о поновљеним изборима и да ће се утолико разликовати у односу на остале неискоришћене листиће.

Жан-Лин Лакапел

Република Српска

Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

"Не постоји бојазан да ће други неискоришћени листићи бити злоупотребљени", рекао је Бакалар и напоменуо да ће листићи бити оригинално упаковани.

Осврћући се на писање медија у вези са питањем изборне кампање за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске, Шантић је нагласио да нема кампање за ове изборе, али да постоји изборна тишина, која ће бити утврђена кад буде усвојен роковник изборних активности.

Он је навео да једино што ЦИК може санкционисати јесу одређени говори политичких субјеката који контаминирају изборни процес, те говори у времену изборне тишине.

ЦИК БиХ поништио је 24. децембра пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на 136 мјеста у 17 изборних јединица.

илу-вода-ријека-20112025

Градови и општине

Укинуто ванредно стање у Фочи

Избори ће, према одлуци ЦИК-а, бити поново одржани на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Раније је саопштено да ће за провођење поновљених пријевремених избора бити потребно обезбиједити 600.000 КМ из буџета институција БиХ

Подијели:

Тагови:

ЦИК БиХ

prijevremeni izbori

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Свијет

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

1 ч

0
Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Република Српска

Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

1 ч

4
Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци

Бања Лука

Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци

1 ч

0
Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Свијет

Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

1 ч

0

Више из рубрике

Жан-Лин Лакапел

Република Српска

Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

1 ч

2
Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Република Српска

Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

1 ч

4
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска остаје непокорена и чува уставне капацитете

2 ч

1
Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

Република Српска

Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner