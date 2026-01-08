Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

Извор:
Након Божића, у народном вјеровању постоји посебан период од 10. до 19. јануара познат као некрштени дани. У том времену, према старим обичајима, Исус Христ још није био крштен, па се сматра да је "вео" између светог и свакодневног посебно танак и да могу дјеловати натприродне силе.
У многим крајевима се вјерује да док трају некрштени дани ноћу не треба излазити из куће, јер од заласка сунца до зоре "нечастиве силе" (мртви, демони и други духови) слободно лутају и могу донијети несрећу онима који су ван дома. Ако је неопходно изаћи, у предањима се савјетује да се носи бијели лук, крст или оштар метални предмет као заштита.
Током овог периода у неким селима још се уврежено сматра да жене не би требало да преду, не ткају и не перу, јер то отвара простор за "невидљиве силе". Такође, савјетује се да се напољу не оставља ништа бијело, а нарочито се пази да не остане дјечија одјећа, јер се вјерује да зле силе преко таквих ствари могу нанијети штету најмлађима.
Старија предања такође упозоравају да не треба пити воду ноћу, јер демони могу ући у кућне посуде. Некада су људи практично сакривали свјетлост из домова спуштањем завјеса или ролетни да не привлаче нежељене силе.
У појединим обичајима, вјерује се да не треба крстити или вјенчавати у овом периоду јер то доноси несрећу, па се ти обреди углавном одлажу до Богојављења или Јовањдана. Такође постоји вјеровање да дјеца рођена у некрштене дане могу бити болешљивија или изложена злим утицајима, па им се придају посебне заштитне мјере.
Ове традиције и вјеровања данас се углавном сматрају народним предањима без стварне црквене потпоре, али су и даље дио културног насљеђа у неким срединама.
