Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза на излазу из БиХ

Извор:

АТВ

08.01.2026

12:04

Гужва на граничном прелазу Градишка
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Брод, Нови Град, Костајница, Велика Кладуша и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним пречлазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Пљусак киша

Регион

Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14

Из АМС подсјећају да је због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.

