Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза на излазу из БиХ

08.01.2026
12:04
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Брод, Нови Град, Костајница, Велика Кладуша и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним пречлазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.
Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14
Из АМС подсјећају да је због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
