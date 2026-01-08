Смањите брзину: Снијег и поледица отежавају саобраћај

08.01.2026
снијега који и јутрос пада у већем дијелу Републике Српске и Федерације БиХ на коловозима има снијега, мјестимично и поледице, а додатна опасност на путевима пријети и од оборених стабала, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Возачима се посебно скреће пажња на све дионице у вишим, планинским предјелима и преко превоја, гдје је за теретна возила са приколицом и шлепере обавезна употреба ланаца.
Повећана је опасност од одрона на дионицама у усјецима, ап се возачима савјетује максимално опрезна вожња прилагођену стању и условима на путу, уз обавезну употребу зимске опреме.
Отежано је саобраћање и у градским зонама, па из АМС-а возаче упозоравају на појачан опрез и прилагођену брзину кретања, посебно због пјешака који се, усљед снијега на тротоарима, често крећу самим коловозом.
Поводом прославе Дана Републике Српске, данас се од 12.00 до 22.00 часа забрањује саобраћај за сва моторна возила преко 3,5 тоне укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби на дионицама магистралних путева ГП Рача-Бијељина, Бијељина-Брчко, Брчко-Шамац, Шамац-Модрича-Шешлије-Јоховац, Чатрња-ГП Градишка; граница Република Српска/Хрватска-Градишка и Клашнице-Бањалука Чајавец.
Забрана се односи и на дионице ауто-пута Бањалука-Добој /Јоховац/ и Градишка-Бањалука.
Забрана од 12.00 до 22.00 и сутра од 7.00 до 18.00 часова бити на свим улицама на територији града Бањалука, изузев улица на дионицима магистралних путева - Раде Радића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар српске војске, Књаза Милоша, Бранка Поповића /источни транзит/, Мањачких устаника, Омладинска и Крајишких бригада са улицом Ранка Шипке /западни транзит/.
На подручју Бањалуке забрањен је превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме у друмском саобраћају.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а на мосту на граничном прелазу Рача саобраћај се одвија једном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа се наизмјенично једном коловозном траком од 07.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут, на дионици Добро Поље-Миљевина, измијењен је саобраћај уз постављену саобраћајну сигнализацију.
Измијењен је режим саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.
Деминирања су актуелна у каменолому Хан Дервента на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта у општини Пале и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила веће носивости и даље обустављен.
Због оборених стабала обустављен је саобраћај на магистралном путу Босанско Грахово-Стрмица, док је на правцима Босанско Грахово-Дрвар и Босанско Грахово-Ресановци на снази забрана саобраћаја за теретна моторна возила.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је
забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
