Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

Извор:

Агенције

08.01.2026

07:16

Коментари:

0
Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полиција на Аруби покренула је истрагу након што је прије три дана испред хотела Ст. Регис пронађено тијело Б. Јозића, држављанина Америке, поријеклом из Босне и Херцеговине.

Када су претражили његову собу, полиција је наишла на шокантан призор, јер је и његова супруга била мртва.

Према извјештају из Арубе, случај се истражује као убиство–самоубиство. Полиција је идентификовала жртве као Б. Јозић и Ц. Јозић, становнике САД који су туристички боравили на Аруби.

Према првим извјештајима, Б. Јозић је скочио је са балкона високог хотела и погинуо. Супруга је вјероватно убијена прије, али се још не може са сигурношћу утврдити да је супруг убица.

Полицијска управа Арубе саопштила је да је реаговала на пријаву да је мушкарац пао са балкона хотела Ст. Регис у Норду.

ilu-kisa-vjetar-150925

Друштво

Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће

Након што су изашли на лице мјеста, утврђено је да мушкарац не показује знакове живота, након чега је проглашен мртвим. Истрагом је закључено да је скочио са посљедњег спрата хотела.

Након проналаска тијела жене, полиција је је овај трагични догађај описала као „жалостан и неуобичајен случај.“

У накнадном саопштењу, полиција је навела да је Б. Јозић (45), поријеклом из Босне и Херцеговине, док је његова супруга Ц. Јозић (52), поријеклом са Филипина.

Амерички магазин People наводи да је ријеч о брачном пару који је држао теретану у Илиноису. Њих двоје су имали и заједнички профил на Фејсбуку, гд‌је су протеклих дана објавили неколико фотографија са Арубе. Наводно су Арубу посјетили туристички, како би прославили новогодишње празнике.

Медији преносе да се истрага наставља.

