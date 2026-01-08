Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

08.01.2026
Због одржавања прославе Дана Републике Српске, у Бањалуци ће данас, 8. јануара 2026. године бити обустављен саобраћај у више улица.
Алеја светог Саве на дијелу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске, у времену од 14 до 20 часова;
Алеја светог Саве на дијелу од Улице владике Платона до Улице Краља Петра И Карађорђевића у времену од седам часова до потребе;
Видовданска улица на дијелу од Улице Милана Тепић до Улице Вука Караџић, у времену од седам до потребе;
Улица Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Алеје светог Саве, у времену седам часова до потребе;
Улица Марије Бурсаћ, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у времену од седам часова до потребе;
Улица Милана Тепића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у времену од седам часова до потребе;
Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеје светог Саве до раскрснице са Улицом Олимпијских побједника, у времену од седам часова до потребе;
Книнска улица, на дијелу од раскрснице са Улицом Марије Бурсаћ до Улице Милана Тепић, у времену од седам часова до потребе;
Улица Вука Караџић, на дијелу од Улице Краља Петра И Карађорђевића, до Видовданске улице, у времену од седам часова до потребе.
