Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

08.01.2026

07:08

Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама
Фото: АТВ

Због одржавања прославе Дана Републике Српске, у Бањалуци ће данас, 8. јануара 2026. године бити обустављен саобраћај у више улица.

План обуставе за 8. јануар

Алеја светог Саве на дијелу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске, у времену од 14 до 20 часова;

Алеја светог Саве на дијелу од Улице владике Платона до Улице Краља Петра И Карађорђевића у времену од седам часова до потребе;

Видовданска улица на дијелу од Улице Милана Тепић до Улице Вука Караџић, у времену од седам до потребе;

Улица Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Алеје светог Саве, у времену седам часова до потребе;

Улица Марије Бурсаћ, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у времену од седам часова до потребе;

СПЦ

Друштво

Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

Улица Милана Тепића, на дијелу од раскрснице са Улицом краља Петра И Карађорђевића до раскрснице са Книнском улицом, у времену од седам часова до потребе;

Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеје светог Саве до раскрснице са Улицом Олимпијских побједника, у времену од седам часова до потребе;

Книнска улица, на дијелу од раскрснице са Улицом Марије Бурсаћ до Улице Милана Тепић, у времену од седам часова до потребе;

Улица Вука Караџић, на дијелу од Улице Краља Петра И Карађорђевића, до Видовданске улице, у времену од седам часова до потребе.

