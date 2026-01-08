Logo
Large banner

Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

Извор:

Курир

08.01.2026

06:47

Коментари:

0
Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас славе празник посвећен Пресветој Богородици која је родила Исуса Христа. Зато се празнује други дан по Христовом рођењу.

Иако постоје многи празници посвећени Пресветој Богородици, овај јединствени празник се зове даном Сабора Пресвете Богородице.

Пресвета Богородица Марија је, рађањем Господа Исуса Христа од Ње, највише послужила нашем спасењу и спасењу цијелога свијета и све ствари.

Зато и приличи, и доликује, и достојно је изузетно празновати Њу увијек, а поготову одмах сутрадан по Рођењу Христову, као Мајку Богородитељку Христа Бога и Спаса нашег. Јер, слика Мајке са Дететом на рукама постала је и заувијек остала главна, најдубља и најрадоснија слика наше вјере.

Никола Јокић

Кошарка

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Овај дан је у народу познат и као Божији дан. Наиме, на други дан послије великих празника Црква се увијек сјећа главних учесника догађаја који се славио првога дана празника.

Бројни народни обичаји прате дане око Божића

За три дана око Божића, кућа се не чисти. Изузетак су куће које славе Шћепандан као своју Крсну славу. У Поповом пољу, домаћин куће, на овај дан, даје чобанину главу печенице коју овај носи са собом на пашу. Кад је поједе, натакне је на јасенову грану, да је живина не може дохватити и кљуцати.

У другим крајевима, глава се чува до Василице. На овај дан се не сијеку кости, а људи се обраћају један другоме са: “Помоз’ Бог”. На овај дан, који је други дан Божића, обилазе се пријатељи и комшије и примају гости у кућу.

Иначе, вјерује се да ако данас изговорите ове ријечи пратиће вас здравље и спокој током цијеле године:

"Твојим рођењем Христе Боже, засија свету свијетлост богопознања, јер се у тој свијетлости звијездом учаху они који звијездама служе, да се клањају Теби, Сунцу Правде, и да познају Тебе са висине Истока, Господе, слава Ти!

СПЦ Божић слави три дана, те су у црквеном календару 7. 8. и 9. јануар обиљежени црвеним словом.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

Кошарка

Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

11 ч

0
Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

Свијет

Рубио открио план САД за Венецуелу: Састоји се од три корака

11 ч

0
У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Сцена

У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

12 ч

0
Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

Свијет

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

12 ч

0

Више из рубрике

Издато наранџасто упозорење за Крајину

Друштво

Издато наранџасто упозорење за Крајину

14 ч

0
Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

Друштво

Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

15 ч

0
Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Друштво

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

16 ч

0
Ваздух нездрав у овим градовима

Друштво

Ваздух нездрав у овим градовима

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

57

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

08

46

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

08

42

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

08

33

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

08

26

Колика је пензија ако се пријевремено пензионишете?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner