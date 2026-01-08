Данас је Сабор Пресвете Богородице: Изговорите молитву да цијела година буде успјешна

Извор:
Курир
08.01.2026
06:47
Српска православна црква и вјерници данас славе празник посвећен Пресветој Богородици која је родила Исуса Христа. Зато се празнује други дан по Христовом рођењу.
Иако постоје многи празници посвећени Пресветој Богородици, овај јединствени празник се зове даном Сабора Пресвете Богородице.
Пресвета Богородица Марија је, рађањем Господа Исуса Христа од Ње, највише послужила нашем спасењу и спасењу цијелога свијета и све ствари.
Зато и приличи, и доликује, и достојно је изузетно празновати Њу увијек, а поготову одмах сутрадан по Рођењу Христову, као Мајку Богородитељку Христа Бога и Спаса нашег. Јер, слика Мајке са Дететом на рукама постала је и заувијек остала главна, најдубља и најрадоснија слика наше вјере.
Овај дан је у народу познат и као Божији дан. Наиме, на други дан послије великих празника Црква се увијек сјећа главних учесника догађаја који се славио првога дана празника.
За три дана око Божића, кућа се не чисти. Изузетак су куће које славе Шћепандан као своју Крсну славу. У Поповом пољу, домаћин куће, на овај дан, даје чобанину главу печенице коју овај носи са собом на пашу. Кад је поједе, натакне је на јасенову грану, да је живина не може дохватити и кљуцати.
У другим крајевима, глава се чува до Василице. На овај дан се не сијеку кости, а људи се обраћају један другоме са: “Помоз’ Бог”. На овај дан, који је други дан Божића, обилазе се пријатељи и комшије и примају гости у кућу.
Иначе, вјерује се да ако данас изговорите ове ријечи пратиће вас здравље и спокој током цијеле године:
"Твојим рођењем Христе Боже, засија свету свијетлост богопознања, јер се у тој свијетлости звијездом учаху они који звијездама служе, да се клањају Теби, Сунцу Правде, и да познају Тебе са висине Истока, Господе, слава Ти!
СПЦ Божић слави три дана, те су у црквеном календару 7. 8. и 9. јануар обиљежени црвеним словом.
