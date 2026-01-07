Водећи инсајдер открио стање Николе Јокића

07.01.2026
Водећи амерички НБА "инсајдер" Шамс Чаранија донио је "свјеже" информације о повреди, односно опоравку Николе Јокића.
Српски центар доживио је озбиљну екстензију кољена у утакмици са Мајамијем 30. децембра, након чега је прегледом магнетном резонанцом установљено да, срећом, нема механичких оштећења лигамената.
Према првим процјенама, Јокић би требало да уради нови преглед четири недјеље након повреде, односно крајем јануара, међутим у међувремену су из Колорада стигле незваничне информације да Денвер Нагетси неће журити с његовим повратком и да је могућа превентивна пауза до All Стар викенда. Односно, друге половине фебруара.
Судећи према Чаранијиним сазнањима, троструки МВП би могао да буде спреман за повратак и раније (ако му то буде дозвољено).
"Никола Јокић је практично нон-стоп на рехабилитацији, ради буквално на сваких неколико сати. Вјежба са теговима, одрађује кардио на бициклу, хлади кољено и, према информацијама које имам, већ је почео са лаганим шутирањем на терену", испричао је новинар мреже ЕСПН у својој емисији.
"Нагетси неће журити са његовим повратком. Он је и даље удаљен неколико недјеља од могућег повратка, па се као реалан оквир помиње крај овог месеца. И даље мора да изгради покретљивост – спринт, трчање, промјене правца – и то је нешто на чему ће се радити у наредним недељама".
Историјски гледано, Денвер има прилично негативан скор у ријетким ситуацијама када Јокић није играо, али ове зиме скор је половичан. Бар за сада. Два-два, преноси Спорт Клуб.
