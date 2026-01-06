Познато стање повреде Николе Јокића

Извор:
Курир
06.01.2026
19:34
Коментари:0
Никола Јокић би, према најновијим информацијама, требало да се врати на паркет најкасније до средине фебруара, преноси угледни „The Athletic“.
Новинар Тони Џоунс, позивајући се на изворе из клуба, наводи да у Денверу влада опрезни оптимизам када је ријеч о повратку српског центра.
„Према изворима из клуба, нада је да ће се Јокић вратити и играти, у најгорем случају, до паузе за Ол-стар“, написао је Џоунс.
БиХ
Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару
Ол-стар викенд заказан је за период од 13. до 15. фебруара, а додатно охрабрује податак да Јокићева рехабилитација тече по плану. Како се наводи, српски ас је већ направио значајан напредак и процес опоравка иде у правом смјеру.
Подсјетимо, Јокић је повреду задобио крајем прошле године током утакмице против Мајамија, када је доживио хиперекстензију лијевог кољена. Иако је у једном тренутку постојала бојазан да би могао да заврши на операцији, Шемс Чаранија је раније саопштио да је такав сценарио избјегнут, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму