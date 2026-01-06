Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

Извор:
Буна и Неретва током ноћи ушле су у куће. Излиле су се из корита па вода није поштедила ни угоститељске објекте, воћњаке, штале, а ни пољопривредне површине. Срећом страдалих нема. Али има велике материјалне штете.
"Синоћ одједном је дошла вода, срећа па смо успјели дигнути намјештај и елементе и иза куће земља што је узорана, све је вода однијела колико је могла. Готово је и у соби и овдје и кревете смо исто дигли, а шта ће бити од тога не знам, толико ће влагу повући, вјероватно ће и то пропасти, али хвала Богу нек нисмо ми пропали", говори мјештанка Малог Поља Бисера Бјелић.
"Подземне воде које се баш појаве у вријеме када су велике падавине. ово није Буна. У мом подруму је ријека Буна, у подруму што је дошла вода то је од ријеке Буне", рекао је мјештанин Благаја Мухарем Кајан.
Након кише која је без престанка падала 48 часова, нови проблеми. Клизишта и одрони какве у мостарском насељу Цим не памте.
"Ја се не сјећам, мени је 83 године и не сјећам се да је некад било одрона овдје док није ово почело се градити, радити", "Љето је суво, мали су извори а док је зима плива свуда, не само овдје. Овдје има жива вода изнад", "Никад нико није памтио ово, јесте понекад неки камен пао, али овакав одрон никада", нагласили су мјештани.
Надлежне службе су даноноћно на терену и прате стање. Упозоравају мјештане на повећан опрез, посебно у саобраћају у близини поплављених подручја.
"Најаве су такве да ће можда још бити нешто падавина данас послијеподне, али разина и количина воде која се очекује није ни приближно у оној мјери која је била у протеклих 48 сати. Кључна порука би била да стање јесте озбиљно, али нема никакве потреба за било каквом паником", рекао је портпарол Цивилне заштите Перо Павловић.
Ријека Буна је током ноћи дошла на рекордни ниво водостаја од чак 370 центиметара. Обилне падавине се очекују и у наредна два дана, упозоравају из цивилне заштите јер могу довести до бујичних поплава, клизишта и излијевања водотока.
