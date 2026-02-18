18.02.2026
Дјечак стар двије и по године којем је 23. децембра прошле године пресађено оштећено срце неће моћи да буде подвргнут новој трансплантацији, одлучила је радна група педијатријских кардиохирурга из водећих италијанских центара.
Његово стање, одржавано 55 дана ЕЦМО апаратом, не дозвољава још једну тако сложену операцију, навели су стручњаци, преноси портал Today.it.
"Мајка се помирила са тим да јој син неће преживјети. Стручњаци су јој то јасно рекли", рекао је Франческо Петруци, адвокат породице.
Једини кардиолог који је спреман да изведе нову операцију је онај који је урадио прву трансплантацију, преноси Танјуг.
У вези са случајем покренуте су бројне истраге, како унутар болнице, тако и од стране тужилаштава у Напуљу и Болцану.
Истрага покушава да разјасни да ли је оштећење срца било препознатљиво прије интервенције и зашто је ипак одлучено да се уради трансплантација.
Два љекара су суспендована, док је италијанско Министарство здравља послало инспекторе да прибаве сву документацију.
Такође, кардиолог задужен за постоперативни надзор поднио је оставку неколико дана након интервенције.
