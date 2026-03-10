Алекса Аврамовић раширио шал са натписом посвећеним БиХ

Аутор:АТВ
Кошаркаши Дубаија су проживјели прави пакао, све због рата који се проширио управо и до Емирата, па играчи и цијели клуб морали да се преселе у Сарајево, гдје ће до прекида сукоба играти своје утакмице.
Први меч Дубаија заказан је за 12. март у оквиру 31. кола Евролиге против Басконије.
Нису још играли на новом "домаћем" терену, па је тако Алекса Аврамовић са шалом "играј Босно" одлучио да позове публику из комшилука да гледа меч Евролиге и бодри Дубаи, пише "Телеграф".
"Свим љубитељима кошарке у Босни и Сарајеву, позвао бих вас да нас подржите у веома важној утакмици против Басконије у четвртак. Велики поздрав за све вас Сарајлије", видимо се у "Зетри".
Подсјетимо, Дубаи се налази на позицији број 11 са 15 побједа, док је само корак иза Панатинаикоса и Монака који имају и утакмицу вишка, па им дуел са шпанским тимом представља једну од седам меч лопти колико ће имати за пласман у плеј-ин, што би оставило могућност да релативно нови тим у свјетској кошарци и даље може да машта о трону Евролиге.
