НБА папрено казнила Дончића

10.03.2026
20:26
Коментари:0
Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић новчано је кажњен са 50.000 долара, објавио је извршни потпредсједник и шеф кошаркашких операција НБА лиге Џејмс Џонс, саопштено је вечерас на званичном сајту такмичења.
У саопштењу се наводи да је Дончић кажњен, због како се наводи, "неприкладног и непрофесионалног гестикулирања према судијама" на мечу против Њујорка.
