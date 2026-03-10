НБА папрено казнила Дончића

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић новчано је кажњен са 50.000 долара, објавио је извршни потпредсједник и шеф кошаркашких операција НБА лиге Џејмс Џонс, саопштено је вечерас на званичном сајту такмичења.

У саопштењу се наводи да је Дончић кажњен, због како се наводи, "неприкладног и непрофесионалног гестикулирања према судијама" на мечу против Њујорка.

Кошаркаши ЛА Лејкерса се налазе на петом мјесту на табели Западне конференције НБА лиге са 39 побједа и 25 пораза.