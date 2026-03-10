Logo
10.03.2026

20:26

НБА папрено казнила Дончића
Фото: Tanjug

Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић новчано је кажњен са 50.000 долара, објавио је извршни потпредсједник и шеф кошаркашких операција НБА лиге Џејмс Џонс, саопштено је вечерас на званичном сајту такмичења.

У саопштењу се наводи да је Дончић кажњен, због како се наводи, "неприкладног и непрофесионалног гестикулирања према судијама" на мечу против Њујорка.

Никола Јокић

Кошарка

Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

Кошаркаши ЛА Лејкерса се налазе на петом мјесту на табели Западне конференције НБА лиге са 39 побједа и 25 пораза.

