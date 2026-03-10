Шеранић за АТВ: У плану повећање плата за све здравствене раднике

Аутор:АТВ
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је за АТВ у емисији "У првом плану" да је планирано повећање плата за све запослене у здравственом сектору за пет одсто, као и увођење посебног здравственог додатка за здравствене раднике.
Шеранић је навео да је о овој мјери већ разговарао са представницима синдиката, истичући да у Републици Српској дјелују четири репрезентативна синдиката у области здравства.
„Колеге из синдиката упознао сам са намјером Владе, а ради се о томе да је планирано повећање плата од пет одсто за све запослене у здравству“, рекао је Шеранић.
Поред тога, како је појаснио, разматра се и увођење новог вида примања, такозваног здравственог додатка, који би био намијењен искључиво здравственим радницима.
„У плану је да здравствени додатак износи 250 КМ нето, односно око 400 КМ бруто, и био би исплаћиван свим здравственим радницима у Републици Српској, којих има нешто више од 11.500“, истакао је министар.
Он је додао да би се кроз измјене закона о платама рјешавало питање коефицијената, што би, уз најављено повећање, довело до укупног раста примања који би се кретао од 10 до 18 одсто, зависно од висине плате.
„Када говорим о том проценту, говорим о укупном увећању примања које би услиједило у наредним мјесецима, а коначно би се дефинисало измјенама закона“, навео је Шеранић.
Према његовим ријечима, синдикати имају различите ставове, али не када је ријеч о самом повећању, већ о начину расподјеле.
„Одређени синдикати сматрају да би већи акценат требало ставити на докторе специјализанте, који тренутно имају плату као доктори медицине, а након стицања звања специјалисте та плата би се значајније повећавала. Све то ће бити предмет разматрања у оквиру Владе“, нагласио је Шеранић.
Министар је подсјетио да је повећање плата једна од мјера чији је циљ задржавање здравствених радника и смањење одласка медицинског кадра из Републике Српске.
„Када је ријеч о сестринству, доста смо радили на системским рјешењима и унапређењу статуса медицинских сестара у здравственом систему. Изазов са кадровима увијек постоји, али то је нешто што се мора плански рјешавати“, рекао је он.
Како је додао, директори здравствених установа морају благовремено планирати специјализације како би млади љекари могли на вријеме да се усмјеравају у одређене области.
„Важно је да се прати динамика пензионисања старијих колега како не бисмо остали без стручног кадра. Кадар је изазов свуда, не само код нас, већ и у региону и Европи, гдје је присутна одређена миграција здравствених радника“, поручио је Шеранић.
