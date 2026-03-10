Logo
Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

Аутор:

АТВ

10.03.2026

20:07

Коментари:

6
Прослава 8. марта
Фото: Milorad Dodik/X

Улога жена у породици, послу и заједници је непроцјењива за развој Републике Српске, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик, који у Бијељини присуствује осмомартовској прослави.

"У Бијељини међу женама које својим радом, енергијом и љубављу граде наше друштво. Њихова улога у породици, послу и заједници је непроцјењива за развој Републике Српске. Срећан 8. март свим дамама у Семберији и широм Српске", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Прослава 8. марта

Република Српска

Додик на прослави 8. марта запјевао велики хит Мирослава Илића

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (6)
