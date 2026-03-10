Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

Аутор:АТВ
10.03.2026
20:07
Коментари:6
Улога жена у породици, послу и заједници је непроцјењива за развој Републике Српске, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик, који у Бијељини присуствује осмомартовској прослави.
"У Бијељини међу женама које својим радом, енергијом и љубављу граде наше друштво. Њихова улога у породици, послу и заједници је непроцјењива за развој Републике Српске. Срећан 8. март свим дамама у Семберији и широм Српске", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
У Бијељини међу женама које својим радом, енергијом и љубављу граде наше друштво. Њихова улога у породици, послу и заједници је непроцјењива за развој Републике Српске. Срећан 8. март свим дамама у Семберији и широм Српске. pic.twitter.com/niZmloiMMb— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 10, 2026
Република Српска
Додик на прослави 8. марта запјевао велики хит Мирослава Илића
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
22
34
22
31
22
20
22
20
22
15
Тренутно на програму