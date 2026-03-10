Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

Аутор:АТВ
Војска Србије располаже суперсоничном квази-балистичком ракетом домета најмање 250 километара, а вијест о том наоружању у сусједним државама покренула је медијске тврдње да би таква способност могла промијенити однос снага у региону.
Портал "Tango Six" открио је да је ријеч је о кинеској ракети ваздух-земља CM-400 и да су двије ракете овог типа јуче, 9. марта, уочене на вишенамјенском борбеном авиону MiG-29CM+ Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране Србије.
Ваздухопловно убојно средство брзине и домета које не посједује ни једна оружана сила у ширем региону највјероватније се односи на недавне најаве Александра Вучића, предсједника Србије.
"Људи не сањају шта све имамо, шта све набављамо, не сањају", рекао је недавно он.
Чињеницу да је RV и PVO корисник овог ваздухопловног убојног средства индиректно је наговијестио генерал Милан Мојсиловић, начелник Генералштаба Војске Србије.
Он је у фебруару, говоривши о ракетном систему ПУЛС, изјавио да у ваздухопловној компоненти Србија има убојна средства сличног максималног домета и убојне моћи.
Недореченост генерала подстакла је "Tango Six" да анализира шта би могло доћи у обзир, као и да ли је мислио на далекометно наоружање којим располаже ратно ваздухопловство.CM400AKG за коју се може наћи и информација да је противбродска. Међутим, ријеч је о вишенамјенском ваздухопловном убојном средству.
Ракета се у јавности појавила 2013. године, поузданих података о опцијама домета нема, осим оних да је минимални 250 километара уз помињање домета од 300, па чак и 400 километара.
Поменути специјализовани портал наводи како је први пут ракету уживо видио на прошлогодишњем ваздухопловном сајму у Дубаију. На прошлогодишњем сајму "Партнер" ова ракета, истичу, није била приказана ни у форми макете.
За ову ракету произвођач CASIC наводи да има дужину 5,1 метар, калибар 400 mm, брзину у завршној фази лета 4,5 маха и масу од 910 kg.
Постоје двије врсте бојеве главе: разорна масе 150 kg и пробојна масе 200 kg.
Навођење је комбиновано, инерцијално уз корекцију путем GNSS, а у завршној фази уз помоћ инфрацрвеног или оптоелектронског трагача. За кружно одступање од циља (CEP) се наводи да је 5-10 метара. Такође се нуди опција са пасивним радарским трагачем, и то у противбродској варијанти када је CEP наводно 5 метара.
Прва медијска извјештавања о ракети 2013. године настала су управо на ваздухопловном сајму у Дубаију. Опције навођења тада су заинтригирале и најискусније ваздухопловне новинаре. Кинези су маркетиншки ракету назвали и "убицом носача авиона".
Једини до сада познати инострани корисник SM400AKG је Пакистан. Тој азијској земљи ове ракете су интегрисане на вишенамјенске борбене авионе ЈФ-17 "Thunder".
Пакистански војни званичници су након прошлогодишњег сукоба са Индијом, изнијели нове информације о овој ракети. По њима, домет је 400 километара, брзина 5 маха.
Такође, саопштили су да се циљ може "закључати" на даљини од 30 километара.
Пакистанци су се похвалили и да су је успјешно борбено употријебили. Тврде да су у рејону Адампура погодили ракетни положај система S-400 PVO Индије. У тој акцији су, како наводе, уништени осматрачки и нишански радар дежурног дивизиона.
Данас је, 10. марта, више водећих хрватских медија објавило низ текстова у којима се анализира убрзана модернизација Војске Србије и увођење нових борбених система у њен оперативни арсенал.
Посебну пажњу изазвала је информација да Србија располаже кинеским надзвучним квази-балистичким ракетама CM-400.
То су поједини медији у Хрватској оцијенили као фактор који мијења стратешки баланс у региону. Начин на који се о томе пише у Загребу, као и реакције хрватских војних аналитичара и политичког врха, уједно могу да представљају индиректно признање да је Србија у посљедњој деценији направила значајан искорак у обнови својих одбрамбених капацитета.
"Јутарњи лист" у анализи посвећеној овој теми наглашава да је Србија прва европска држава која посједује ракетни систем ЦМ-400, суперсонично оружје ваздух-земља које се у војној литератури често описује као квази-балистички пројектил намијењен прецизном дејству по копненим и поморским циљевима велике вриједности. У тексту се подсјећа да су фотографије ових ракета, постављених испод модернизованих ловачких авиона MiG-29 Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране Србије, први објавили српски специјализовани војни портали.
Према подацима које наводи хрватски лист, званични домет ових ракета креће се између 100 и 250 километара, док поједини извори наводе да у одређеним условима могу достићи и до 400 километара. Управо тај параметар, у комбинацији са великом брзином и специфичном путањом лета, чини овај систем посебно захтјевним за противракетну одбрану.
Хрватски војни аналитичар Игор Табак, кога цитира "Јутарњи лист", признаје да је ријеч о "врло озбиљном и релативно модерном оружју" које спада међу најзначајније системе у наоружању Србије. У истом тексту он констатује да Хрватска тренутно нема упоредив систем сличне снаге и домета, при чему истиче да би пресретање оваквих ракета представљало велики изазов за постојеће системе противваздушне одбране.
Иван Анушић, министар одбране Хрватске, данас је, 10. марта коментарисао информације да су на српским борбеним авионима MiG-29 уочене кинеске ракете.
Рекао је да Србија већ десетак година интензивно улаже у модернизацију својих оружаних снага те додао да је ријеч о озбиљном наоружању.
"Надам се да ће те хиперсоничне ракете остати код њих у складишту, гдје им је и мјесто", поручио је Анушић.
