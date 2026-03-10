Logo
Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе
Фото: Pixabay

На одјељењу неонатологије Опште болнице у Чачку данас у поподневним часовима избио је пожар, а према незваничним информацијама то се догодило у просторији у којој су смјештене бебе.

Брзом реакцијом особља и ватрогасаца новорођенчад је евакуисана, а на терен су изашла два ватрогасна возила са неколико ватрогасаца - спасилаца који су успјели да локализују пожар, јавља дописник Тан‌југа.

У инциденту, према првим информацијама, није било повријеђених, а тачан узрок избијања пожара биће познат након увиђаја надлежних служби, преноси Телеграф.

