Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

10.03.2026
15:06
На одјељењу неонатологије Опште болнице у Чачку данас у поподневним часовима избио је пожар, а према незваничним информацијама то се догодило у просторији у којој су смјештене бебе.
Брзом реакцијом особља и ватрогасаца новорођенчад је евакуисана, а на терен су изашла два ватрогасна возила са неколико ватрогасаца - спасилаца који су успјели да локализују пожар, јавља дописник Танјуга.
У инциденту, према првим информацијама, није било повријеђених, а тачан узрок избијања пожара биће познат након увиђаја надлежних служби, преноси Телеграф.
