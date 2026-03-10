Logo
Настављено суђење за убиство пјевачице Јелене Марјановић

Танјуг

Настављено суђење за убиство пјевачице Јелене Марјановић

У Вишем суду у Београду данас је Урош Марјановић, син Зорана Марјановића, оптуженог да је 2. априла 2016. године убио своју супругу Јелену Марјановић, искористио своје законско право да као члан породице не свједочи у овом поступку.

Брат оптуженог, Милош Марјановић је раније свједочио и он је данас остао при ранијим исказима, а за њега питања нису имали ни суд, ни тужилаштво, нити адвокати.

На суђењу је требало да буде испитан и Драгомир Васиљевић вјештак за телекомуникацију, али је испитивање одложено на приједлог одбране јер стручни савјетник није могао да дође на суђење.

Васиљевић ће бити испитан 20. марта за када је заказано следеће суђење, а када би требало да приступи и стручни савјетник одбране.

Суђење почело испочетка

Зоран Марјановић од почетка суђења негира кривицу.

Суђење се понавља јер је Апелациони суд укинуо првостепену пресуду којом је Марјановић био осуђен на максималну казну за кривично д‌јело тешко убиство од 40 година.

Апелациони суд је 3.октобра 2023. године укинуо Марјановићу притвор и од тада се брани са слободе.

