Суд одбио захтјев: Ковачевић није оклеветао Марјановића

Извор:
СРНА
05.11.2025
11:38
Коментари:0
Основни суд у Приједору одбио је као неоснован тужбени захтјев Горана Марјановића да му бивши замјеник градоначелника Жарко Ковачевић са 1.500 КМ надокнади нематеријалну штету на име повреде угледа учињене клеветом.
Суд је одбио и Марјановићев захтјев да Ковачевић по правоснажности пресуде на својој "Фејсбук" страници објави јавно извињење Марјановићу и изречену пресуду.
Марјановић је Ковачевића тужио зато што је 13. септембра 2022. године на свом "Фејсбуку" објавио статус: "Мора се Приједор ослободити мућка и свих осталих Маркових поратних профитера, превише су се накрали да би то све тако лако било заборављено".
Суд на основу оцјене изведених доказа Марјановићевог адвоката није могао са сигурношћу да утврди да овај "Фејсбук" налог припада Ковачевићу, односно да је он аутор спорне објаве.
Осим тога, Суд је установио да спорни текст нема карактер клевете која би нанијела штету Марјановићевом угледу јер је ријеч о наводима који су, са становишта суда, произвољно постављени и није их могуће децидно утврдити.
Ковачевић у поступку није саслушан, јер се није одазвао позиву суда.
Пресуду је Основни суд донио 30. јула, а 19. августа је постала правоснажна, будући да на првостепену није улагана жалба.
Ковачевић је био замјеник градоначелника Приједора у мандату 2020-2024. година добивши ту позицију као члан Уједињене Српске, а у току мандата напустио је ту странку.
