Одржан протест радника РиТЕ Угљевик

04.11.2025
19:15
Док Влада Републике Српске не покаже папир на коме "Исток 2" припада искључиво РиТЕ Угљевик, а не неком другом, рудари неће радити. Остају истрајни у својим захтјевима. Неки од њих су и смјена ресорног министра али и управе РиТЕ.
"Ми као Синдикат већ дуже од годину дана апелујемо на враћање концесије, и синоћ је дошло до неких обећања, али међутим како видим, људи не вјерују више никоме и траже одређени документ", рекао је Бобан Беновић, предсједник Синдикалне организације радника РиТЕ Угљевик.
"Тешко им је вјеровати јер смо од 2013.толико пута излагани, толико пута су нам обећавали оно што је и дошло до данашњег дана. Ово није наша жеља да ми штрајкујемо, ми хоћемо да радимо и да живимо на поштен начин", рекао је Бранислав Петронијевић, радник РиТЕ Угљевик.
"Једини и основни наш захтјев је да се та концесија врати РиТЕ 100%, не преко Гас РС и других фирми, него стриктно РиТЕ Угљевик, затим инвестирањем у РиТЕ и трећи нам је захтјев смјена комплетног руководства јер нисмо задовољни њиховим радом", рекао је Милан Вићић, радник РиТЕ Угљевик.
Начелник Угљевика понудио је јуче синдикату да дође на данашње окупљање. Предсједник је рекао да не жели да ово буде политички скуп, ипак данас је на бини говорио предсједник ПДП-а у Угљевику.
"Гдје сам га питао да ли имам ја потребе бити на том скупу, одговорио ми је да то није политички скуп да само радници хоће да се окупе и изразе своје потребе и проблеме које имају и да неће ни начелника ни одборнике и никога да виде на говорници", рекао је Драган Гајић, начелник општине Угљевик.
Ово није обична борба радника за своја права него прича коју води директор ЕРС-а Лука Петровић, заједно са предсједником синдиката и групом запослених у намјери да се он скине са позиције генералног директора. Проблеми постоје, али и радници који желе да их ријеше како би несметано радили. С друге стране су одређене групе које имају потпуно друге намјере, каже Дико Цвијетиновић.
"Ово су захтјеви појединих нерадника. Слободно могу да кажем предвођени предсједником синдиката. Ту је још једна група људи из предузећа уз подршку директора Електропривреде Луке Петровића. Иза овог штрајка и ових конструкција стоји директно Лука Петровић. Човјек који је у задњих 6-7 година довео ТЕ Угљевик и цијели енергетски систем Српске у колапс", рекао је Дико Цвијетиновић, директор РиТЕ Угљевик.
Ни Петровић није остао дужан те је најавио кривичну пријаву против Управе РиТЕ Угљевик и НН лица због угрожавања енергетске безбједности и стабилности Републике Српске, али и испитивања трогодишњег пословања овог предузећа у разним сегментима.
