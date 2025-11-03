Крали човјеку дрва, он оставио озбиљну поруку лоповима

Извор:
Агенције
03.11.2025
18:21
Коментари:0
Ових дана друштвеним мрежама кружи фотографија поруке љутог власника дрва за огрјев, очигледно ситог због лопова који му краду дрва.
Власника дрва, вјероватно из Котор Вароша, одлучио је написати поруку лоповима који су га покрали, која је насмијала друштвене мреже.
На комаду папира је јасно и без оклијевања написао: „Не узимај више. Ми смо купили, нисмо добили".
Хроника
Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу
Упозорење је више него очигледно било намијењено онима који су одлучили да му униште зимске залихе.
Иако је намјера поруке свакако била озбиљна, њена искреност и директност изазвале су талас смијеха, разумијевања и саосјећања међу корисницима интернета.
Наука и технологија
2 ч0
БиХ
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д2
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму