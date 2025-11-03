Logo

Крали човјеку дрва, он оставио озбиљну поруку лоповима

Агенције

03.11.2025

18:21

Крали човјеку дрва, он оставио озбиљну поруку лоповима
Фото: Pixabay

Ових дана друштвеним мрежама кружи фотографија поруке љутог власника дрва за огрјев, очигледно ситог због лопова који му краду дрва.

Власника дрва, вјероватно из Котор Вароша, одлучио је написати поруку лоповима који су га покрали, која је насмијала друштвене мреже.

На комаду папира је јасно и без оклијевања написао: „Не узимај више. Ми смо купили, нисмо добили".

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Хроника

Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу

Упозорење је више него очигледно било намијењено онима који су одлучили да му униште зимске залихе.

Иако је намјера поруке свакако била озбиљна, њена искреност и директност изазвале су талас смијеха, разумијевања и саосјећања међу корисницима интернета.

Крађа

drva

ogrev

