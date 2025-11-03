Logo

Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу

Сања Трифковић

03.11.2025

18:10

1
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора
Фото: АТВ

Вандалским чином на Новом градском гробљу у Бијељини уништен је споменик покојном инспектору Ненаду Марковићу који је 2023. године убијен на дужности.

Доживотна туга због губитка сина, данас је увећана вандалским чином, када је мајка покојног инспектора Марковића затекла оскрнављен споменик на градском гробљу, и то на дан када је инспектор рођен.

Породица је случај пријавила полицији.

Слободан Праљак

БиХ

Тужилаштво БиХ формирало предмет због споменика Праљку

Овим вандалским чином, још незацијељена рана Ненадове породице, поново је прокрварила. Полицијски инспектор Ненад Марковић убијен је 2. октобра 2023. године, а након више од двије године, суђење је и даље у току.

Осумњичени за убиство инспектора Никола Кокановић стари је полицијски зналац, иза њега је пет судских пресуда од којих су четири правоснажне.

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Током свог рада у служби инспектор Марковић је два пута похваљиван од стране начелника Полицијске управе Бијељина. Иза Ненада остали су ожалошћени родитељи, супруга и син.

Ненад Марковић

Никола Кокановић

