Вандалски чин на гробљу у Бијељини: Оскрнављен споменик инспектору Ненаду Марковићу

Вандалским чином на Новом градском гробљу у Бијељини уништен је споменик покојном инспектору Ненаду Марковићу који је 2023. године убијен на дужности.
Доживотна туга због губитка сина, данас је увећана вандалским чином, када је мајка покојног инспектора Марковића затекла оскрнављен споменик на градском гробљу, и то на дан када је инспектор рођен.
Породица је случај пријавила полицији.
Овим вандалским чином, још незацијељена рана Ненадове породице, поново је прокрварила. Полицијски инспектор Ненад Марковић убијен је 2. октобра 2023. године, а након више од двије године, суђење је и даље у току.
Осумњичени за убиство инспектора Никола Кокановић стари је полицијски зналац, иза њега је пет судских пресуда од којих су четири правоснажне.
Током свог рада у служби инспектор Марковић је два пута похваљиван од стране начелника Полицијске управе Бијељина. Иза Ненада остали су ожалошћени родитељи, супруга и син.
