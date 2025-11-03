Logo

Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

Извор:

Агенције

03.11.2025

Пирс Морган најавио је најличнији и најотворенији интервју у каријери Кристијана Роналда, који ће бити емитован у уторак, 4. новембра, а на Иксу су већ објављени занимљиви исјечци.

У кратком клипу који је постао виралан на друштвеним мрежама, Морган је упитао Роналда за мишљење о изјавама Вејна Рунија, који је казао да је Лионел Меси бољи од Роналда.

"Меси је бољи од мене? Не слажем се. Не желим бити скроман", рекао је Роналдо.

Португалац је још једном јасно ставио до знања да себе сматра бољим од аргентинског аса, чиме је поново отворио вјечну расправу о томе ко је највећи фудбалер свих времена.

Док статистика показује да је Роналдо најбољи стријелац у историји, Меси и даље предњачи по броју освојених трофеја, како појединачних, тако и колективних.

