Роналда питали да ли је Меси бољи од њега - одговор (не)очекиван

Извор:
Агенције
03.11.2025
17:55
Коментари:0
Пирс Морган најавио је најличнији и најотворенији интервју у каријери Кристијана Роналда, који ће бити емитован у уторак, 4. новембра, а на Иксу су већ објављени занимљиви исјечци.
У кратком клипу који је постао виралан на друштвеним мрежама, Морган је упитао Роналда за мишљење о изјавама Вејна Рунија, који је казао да је Лионел Меси бољи од Роналда.
Хроника
Полиција у БиХ одузела главу животиње, рогове и месо
"Меси је бољи од мене? Не слажем се. Не желим бити скроман", рекао је Роналдо.
Португалац је још једном јасно ставио до знања да себе сматра бољим од аргентинског аса, чиме је поново отворио вјечну расправу о томе ко је највећи фудбалер свих времена.
Док статистика показује да је Роналдо најбољи стријелац у историји, Меси и даље предњачи по броју освојених трофеја, како појединачних, тако и колективних.
🎙️ Wayne Rooney says he doesn't hate you but sees Messi as better than you?— MessiMania (@M10Update) November 3, 2025
Cristiano Ronaldo: "I don't agree [that Messi is better]. I don't want to be humble..." pic.twitter.com/wSwOSTX9m2
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму