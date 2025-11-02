Борац у финишу славио против Слоге

02.11.2025
21:59
Коментари:0
Фудбалери Борца у самом финишу славили су са 2:1 против Слоге на домаћем терену.
Бањалучка екипа до побједе је дошла преокретом и са играчем мање у финишу.
Јовић је донио предност добојској екипи у 21. минуту. Десетак минута касније судија је показао на бијелу тачку, а пенал је реализовао Јуричић.
Неријешеним резултатом се отишло на паузу.
У другом полувремену драма у самом финишу. Прво је Борац остао без Херере у 88. минуту, а онда је уз доста борбе у 96. минуту домаћа екипа режира преокрет вриједан првог мјеста на табели.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму