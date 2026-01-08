Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

Извор:
СРНА
08.01.2026
13:35
Коментари:0
Ситуација у вези са падавинама и поплавама у Републици Српској данас је пуно боља него претходних дана, изјавио је Срни вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић.
Трнинић је истакао да томе доприноси што нема наглог отопљавања снијега и водотоци су у стагнацији.
- Та опасност је прошла, али нема опуштања. Општина Фоча је укинула ванредну ситуацију тако да је остао још град Зворник. Надамо се да ће то учинити за дан-два и да можемо да кажемо да смо добро прошли и да нема простора за панику - рекао је Трнинић.
Он је напоменуо да ће Републичка управа цивилне заштите у наредна три-четири дана пратити ситуцију уколико би дошло до наглог отапања снијега и благовремено обавијестити станоништво.
- Генерално ситуација је добра - истакао је Трнинић, додајући да је од јутрос издато упозорење које се односи на велику хладноћу.
