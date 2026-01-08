Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

Извор:
СРНА
08.01.2026
13:10
Сви путни правци у источној Херцеговини су проходни након што је ноћас пао снијег у вишим предјелима, а интервенисали су механизација и људство предузећа "Херцеговина путеви", који су и даље активни у рејону Гацка.
У "Херцеговина путевима" Срни је речено да је, послије обилних кишних падавина и велике воде на путевима, током ноћи снијег почео да пада у вишим предјелима у Херцеговини, у рејону Чемерна и Гацка, као и у Билећи.
"Висина снијега је од једног до 20 центиметара, екипе `Херцеговина путева` су интервенисале, имамо довољне количине соли и абразивног материјала, тако да је стање на путевима нормално. Потребна је зимска опрема јер се најављује још падавина, те прилагодити брзину условима пута", рекао је Срни Милорад Голуб из овог предузећа.
Према његовим ријечима, у рејону Чемерна је највише угаженог снијега.
Он је напоменуо да су и сада активне службе у рејону пункта Гацко, а током вечерњих часова и у рејону пункта Требиње биће посути путеви.
