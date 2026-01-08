Logo
Large banner

Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења

Извор:

АТВ

08.01.2026

13:05

Коментари:

0
Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења
Фото: Pixabay

Против два шумарска инжењера из Сребренице чији су иницијали И.С. и И.Г. Окружном јавном тужилаштву у Бијељини поднесен је извјештај о кривичном дјелу злоупотреба службеног положаја или овлаштења, саопштено је из зворничке Полицијске управе.

Лица су осумњичена да су злоупотријебила своја овлаштења јер су 36 пластичних плочица за обројчавање трупаца, које су им биле повјерене, предала другом лицу иако су знала да је то забрањено.

ЦИК БИХ-25122025

Република Српска

ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

У саопштењу је наведено да су те плочице у службеним евиденцијама приказали као да су већ искориштене на подручју општине Сребреница, чиме су омогућили стицање противправне имовинске користи.

Подијели:

Тагови:

šumari

злоупотреба положаја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

Друштво

Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

1 ч

0
Жан-Лин Лакапел

Република Српска

Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

1 ч

2
Вода ријека

Градови и општине

Укинуто ванредно стање у Фочи

1 ч

0
Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Свијет

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

1 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

Хроника

Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

3 ч

0
Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

Хроника

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

17 ч

0
Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

Хроника

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

17 ч

0
Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге

Хроника

Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner