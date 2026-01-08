Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења

Извор:
АТВ
08.01.2026
13:05
Коментари:0
Против два шумарска инжењера из Сребренице чији су иницијали И.С. и И.Г. Окружном јавном тужилаштву у Бијељини поднесен је извјештај о кривичном дјелу злоупотреба службеног положаја или овлаштења, саопштено је из зворничке Полицијске управе.
Лица су осумњичена да су злоупотријебила своја овлаштења јер су 36 пластичних плочица за обројчавање трупаца, које су им биле повјерене, предала другом лицу иако су знала да је то забрањено.
Република Српска
ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори
У саопштењу је наведено да су те плочице у службеним евиденцијама приказали као да су већ искориштене на подручју општине Сребреница, чиме су омогућили стицање противправне имовинске користи.
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму