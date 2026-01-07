Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

Извор:
Телеграф
07.01.2026
20:26
Коментари:0
Мирно празнично поподне у Јовијановој улици на Звездари претворило се у поприште незапамћеног ужаса.
Док се љекари боре за живот двоје тешко повређених, на видјело излазе језиви детаљи који указују на то да је трагедија могла бити још већих размјера.
Према незваничним информацијама, које је објавио Телеграф мотив овог свирепог напада је новац. Малољетник је од бабе и деде тражио суму од 18.000 евра, а када су они одбили да му предају новац, десила се пуцњава.
Нови подаци из истраге улили су додатни страх међу становнике Звездаре. Према ријечима комшија, малољетни Д. П. у кућу није дошао сам, већ у пратњи друга за којим полиција тренутно интензивно трага.
"Након пуцњаве, деда је излетео крвав из куће и тражио помоћ. Полиција нам је рекла да су имали намеру да иду од куће до куће и убијају редом", тврди један од шокираних комшија.
Хроника
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића
Позадина приче о проблематичном младићу додатно потреса јавност. Како сазнаје телеграф, Д. П. и његовог брата мајка је напустила док су били дјеца, а одгајили су их управо баба и деда у које је данас пуцао. Младић је од раније познат као проблематичан, имао је пријаве за насиље у породици, а за њим је наводно била расписана и полицијска потрага.
Прве фотографије са лица мјеста приказују језиве сцене: двориште је блокирано полицијским тракама, док су форензичари и инспектори сатима вршили увиђај. Улица је и даље под надзором јаких полицијских снага које покушавају да лоцирају другог младића који је био са нападачем.
Хроника
Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге
На ВМА љекари улажу надљудске напоре да спасу животе деде и унука, док је бака тренутно ван животне опасности.
Подсјећамо, малољетник стар 16 година данас је у београдском насељу Звездара из ватреног оружја ранио бабу и деду, а потом и себе.
Сумња се да је малолетник бабу ранио у руку, деду у главу, а себи пуцао у стомак. Малолетник је пуцао око 16 часова у дворишту породичне куће на Звездари.
Све троје превезени су на ВМА.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму