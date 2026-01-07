Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

Извор:
АТВ
07.01.2026
20:12
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, Полицијске управе Бањалука и припадници Специјалне антитерористичке јединице МУП-а су приликом претреса терена у мјесту Сурјан пронашли беживотно тијело мушкарца.
Тијело је пронађено данас око 14:20 часова, у мочвари поред ријеке Врбас.
Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град у присуству доктора мртвозорника Дома здравља "Доктор Јован Рашковић" Мркоњић Град.
Хроника
Брат Цвијана Симића објавио потресну поруку након потраге
"Идентификацијом беживотног тијела утврђено је да се ради о лицу мушког пола Ц.С. из Италије чији је нестанак пријављен 04.01.2026. године Полицијској управи Бањалука", навели су из ПУ Мркоњић Град.
Од стране поступајућег тужиоца наложена је обдукција тијела смртно страдалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске у Бања Луци.
Хроника
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело Цвијана Симића
Подсјећамо, Цвијан Симић (27), нестао је 2. јануара око 12.30 часова када се удаљио из хотела у којем је одсјео у Бањалуци.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Тренутно на програму