Бивши принц Ендру пуштен из притвора

19.02.2026
Бивши принц Ендру пуштен је из притвора након 12 сати које је провео у полицијској станици у Норфолку, преноси британски лист "Гардијан".
Фотограф "Ројтерса" је забиљежио тренутак када је возило са два мушкарца дошло по Ендруа.
Он је ушао у аутомобил и сјео на задње сједишта. Након тога се возило удаљило у непознатом правцу.
Он је ухапшен рано јутрос у склопу истраге о осуђеном се**уалном педофилу Џефрија Епстина. Име бившег принца се спомиње доста пута, а америчко Министарство правде је објавило и фотографије на којима се он види са непознатом дјевојка која лежи на поду, а контекст догађаја са тих слика није познат.
