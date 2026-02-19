Logo
Бивши принц Ендру пуштен из притвора

Извор:

Агенције

19.02.2026

20:48

Принц Ендру
Фото: Таnjug/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Бивши принц Ендру пуштен је из притвора након 12 сати које је провео у полицијској станици у Норфолку, преноси британски лист "Гардијан".

Фотограф "Ројтерса" је забиљежио тренутак када је возило са два мушкарца дошло по Ендруа.

Он је ушао у аутомобил и сјео на задње сједишта. Након тога се возило удаљило у непознатом правцу.

Он је ухапшен рано јутрос у склопу истраге о осуђеном се**уалном педофилу Џефрија Епстина. Име бившег принца се спомиње доста пута, а америчко Министарство правде је објавило и фотографије на којима се он види са непознатом дјевојка која лежи на поду, а контекст догађаја са тих слика није познат.

